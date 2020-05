Het einde van de ramadan is in zicht: op zondag 24 mei wordt het vasten verbroken met het Suikerfeest (Eid-al-Fitr). Normaal gesproken is dit voor moslims een van de grootste vieringen van het jaar, maar in 2020 gaat het er sober aan toe.

Het Moskeeplein in Utrecht staat tijdens het Suikerfeest normaliter vol lange gedekte tafels. Een kleine tweeduizend mensen komen dan in feestelijke kleding samen om te eten en het einde van de ramadan te vieren. Dit jaar blijft het plein leeg en de Ulu-moskee gesloten.

"Je mag nog met dertig mensen samenkomen voor religieuze vieringen", legt vicevoorzitter Alpay Demirci van de Ulu-moskee uit. "Maar we kunnen natuurlijk niet dertig mensen uitkiezen van de vijftienhonderd tot tweeduizend die normaal zouden komen."

'Alleen de zware dingen blijven over'

Alle moskeeën in Nederland blijven in ieder geval tot 1 juli gesloten. Nederland vormt daarop geen uitzondering. Zelfs de allerbelangrijkste islamitische plaatsen, zoals de Grote Moskee in Mekka, de Moskee van de Profeet in Medina en de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem zijn nu dicht.

“We missen het heel erg om 's avonds samen te komen voor de iftar en het gebed. Maar je gezondheid gaat boven welk feest dan ook.” Alplay Demirci, vicevoorzitter Ulu-moskee

"Iedereen heeft er begrip voor", zegt Demirci. "Natuurlijk missen we het heel erg om 's avonds samen te komen voor de iftar en voor het avondgebed. Alle leuke dingen vallen nu weg terwijl alle zware dingen overblijven. Maar je gezondheid gaat nu eenmaal boven welk feest dan ook."

Digitaal Suikerfeest

De Ulu-moskee beperkt het Suikerfeest dit jaar tot een digitale groet aan de gemeenschap via WhatsApp en Facebook. De Baitul Afiyat Moskee in Almere pakt het iets uitgebreider aan met een digitaal feest.

"De dag voor de viering houden we via Teams een digitale dienst met een voordracht en een stiltegebed", zegt imam Safeer Siddiqui. Voor basisschoolkinderen wordt er een online quiz gehouden met een afsluitend gebed. Ook kijkt de moslimgemeenschap gezamenlijk naar een livepreek van Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad vanuit Londen. "Dat is het hoogtepunt van de viering", aldus de imam.

Dit jaar vindt het Suikerfeest dus alleen thuis plaats. De Islamitische Vereniging Nederland drukt mensen op het hart niet bij elkaar op bezoek te gaan. "Vier het alleen met het eigen gezin", zegt een woordvoerder. Wel is het mogelijk om drie bezoekers te ontvangen, zolang mensen binnenshuis 1,5 meter afstand houden.

Dat de feestelijkheden in het water vallen, is voor veel mensen een domper. Maar volgens Siddiqui gaat het Suikerfeest om meer dan alleen maar eten en gezelligheid. "Ied betekent 'een dag van vreugde'", zegt hij. "We zijn blij en dankbaar dat we de vastenmaand hebben kunnen gebruiken om dicht bij God te kunnen komen en hopen dat we de goede dingen die we hebben aangeleerd vol blijven houden door het jaar heen."

