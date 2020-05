Het is nog altijd niet toegestaan om buiten af te spreken met vrienden, familie of collega's. Wie toch wat leuks met elkaar wil doen, kan nu ook een online kroegentocht langs cocktailbars maken of een Indiase kookworkshop volgen. NU.nl verzamelde zeven manieren om je, ook nu, met een groep te vermaken.

Online kroegentocht langs cocktailbars

Op 22 en 23 mei vindt het online event De Thuisborrel Club plaats. Tijdens dit weekend shake je cocktails aan de keukentafel en kun je online inchecken bij je favoriete cocktailbars.

Onder meer de volgende bars doen mee: Door74 (Amsterdam), The Stockroom (Groningen), The Rumah (Rotterdam), Williams Canteen (Rotterdam), The Court (Den Haag), Amehoela (Rotterdam), Lac Cai (gaat deze zomer open in Den Haag), Bar Feijoa (Amsterdam), Pulitzer's Bar (Amsterdam), Mr Finch (Utrecht) en The Lemonman Bar van restaurant NENI (Amsterdam).

Alle bars verzorgen tussen 20.00 en 23.00 uur een programmering die elk uur opnieuw start. Zo kun je na een uur weer door naar de volgende bar en kun je in één weekend elf bars bezoeken. Je kunt kiezen uit entree tot het evenement, of entree en een cocktailbox voor acht drankjes.

Wanneer: 22 en 23 mei van 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: 10 euro voor toegang tot alle bars, 39,50 euro voor toegang inclusief cocktailbox

Meer informatie

Een zomerse mojito. (Foto: Familie Over de Kook)

Online kaasproeverij

Helena Smit van culinair reisplatform Eating Habits organiseert op vrijdag 5 juni om 20.00 uur een online kaasproeverij via Zoom. Tijdens de proeverij wordt gezamenlijk een verrassingspakket met verschillende Nederlandse kazen geproefd en besproken, dat van tevoren per brievenbuspost is toegestuurd.

"Het is geen gewichtige proeverij", aldus Helena. "We gaan gewoon gezellig socializen met medekaasliefhebbers en proeven van bijzondere Nederlandse kazen. Ik vertel het verhaal achter de kaas."

Wanneer: vrijdag 5 juni om 20.00 uur

Prijs: 42,40 euro voor een kaaspakket voor twee personen

Meer informatie

Virtueel potje Skip-Bo

Bij het originele kaartenspel Skip-Bo is het de bedoeling om als eerste al je kaarten kwijt te raken, door ze in de volgorde van een tot twaalf weg te spelen. Je speelt in teams van twee tot zes personen.

Via de gratis app Skip-Po kun je hetzelfde spel spelen, maar dan online. Wel is er een maximum aantal spelers van vier. Je kunt tegen bekenden spelen in een besloten groep, tegen de computer of tegen onbekende spelers van over de hele wereld. Het spel is geschikt voor kinderen en kan (met enige begeleiding) ook door jonge kinderen worden gespeeld. De Skip-Po app is gratis.

Indiase kookworkshop via Instagram

Wie houdt van koken, kan alleen, of samen met vrienden, familie of collega's meedoen aan gratis online workshops Indiaas koken. Instagrammer Paulami Sen geeft sinds het uitbreken van het coronavirus regelmatig kookworkshops via Instagram. De volgende workshop gaat over het maken van het traditionele rijstgerecht Biryani. Voorafgaand aan de workshop ontvang je per e-mail de ingrediëntenlijst, zodat je tijdig alle boodschappen in huis kunt halen.

Wanneer: donderdag 21 mei om 16.30 uur

Prijs: gratis

Meer informatie en inschrijven

Een klassieke Biryani. (Foto: 123RF)

Online escaperoom

Social Spel ontwikkelde een online escaperoom, een interactief en spannend spel dat je speelt in een besloten WhatsApp-groep met vrienden, familie of collega's. Het spel duurt een uur en speelt zich af in het Hoogeboom College.

De directie en medewerkers zitten met hun handen in het haar. Het land is vanwege een virusuitbraak platgelegd en scholen moeten over op digitaal thuisonderwijs. En precies op dat moment is de ICT-manager van het Hoogeboom College, Pieter de Roon, plotseling verdwenen. Samen met je teamgenoten help je de school bij het oplossen van dit mysterie.

Prijs: 39 euro per groep van 2 tot 8 personen

Meer informatie

Online boekenclub

Sinds de coronacrisis kun je je alleen, of samen met anderen, aansluiten bij online boekenclub Mondo. In de boekenclub worden gezamenlijk klassiekers uit de wereldliteratuur gelezen. Boeken die je gelezen moet hebben, maar waar je nooit de tijd voor had. Vanaf 2 mei is de club begonnen met De reiziger van Ulrich Alexander Boschwitz. De boekenclub wordt gehost door prijswinnend auteur, jurist en publicist Roxane van Iperen.

Thuisbingo of pubquiz

Wie zin heeft in een ouderwets potje bingo of een ander spel, kan samen met vrienden, familie of collega's een gezellige avond organiseren via Uitjesbazen. Het bedrijf organiseert verschillende thuisspelletjes, zoals een pubquiz, een moordspel en een virtuele bingo. De virtuele bingo kost 15 euro per persoon inclusief prijzen voor de bingowinaars (10 euro per persoon exclusief prijzen). Er kunnen maximaal vijftig personen tegelijk deelnemen.