Alle reguliere concerten zijn geannuleerd, maar online is er nog veel mogelijk. Deze week treden onder anderen Michael Varekamp, Jörgen Raymann en Scouting for Girls op via livestream.

Live vanuit Paradiso: Def P ft. Dano

Nederhop en hardcore ontmoetten elkaar toen DJ Dano (draait veel op Thunderdome en Mysteryland) en Def P (Osdorp Posse) twee jaar geleden samenkwamen om de technotrack Wat de FOK ouwe op te nemen. De track bleef daarna lang op de plank liggen, maar wordt vrijdag tijdens een livestream vanuit Paradiso officieel gelanceerd.

Wanneer: Vrijdag 22 mei om 17.00 uur

Prijs: gratis

Hier is de livestream te zien

Live vanuit het Rietveldtheater: Michael Varekamp & The Legends

Jazzmuzikant Michael Varekamp is geen vreemde voor het Delfste Rietveldtheater. Hij en zijn band The Legends traden er ook al op tijdens het Delft jazzfestival. Michael Varekamp & The Legends staan erom bekend jazz toegankelijk te maken voor jongeren en om de anekdotes die tussen de nummers worden verteld. Donderdag brengen ze via livestream een ode aan Louis Armstrong.

Wanneer: Donderdag 21 mei om 20.30 uur

Prijs: 10 euro per bezoeker of 15 euro per huiskamer

Hier is de livestream te zien

Live vanuit huis: Tante Es

Jörgen Raymann presenteert als Tante Es vanuit huis een talkshow, waar ze via videogesprek gasten ontvangt en interviewt. Wie er langskomen blijft nog een verrassing.

Wanneer: Vrijdag 22 mei om 20.00 uur

Prijs: gratis

Hier is de livestream te zien

Tante Es bij RTL Late Night. (Foto: RTL Late Night)

Live vanuit huis: Scouting for Girls

Het Britse concertgebouw Royal Albert Hall presenteert livesessies waarbij artiesten vanuit huis optreden. Donderdag is de beurt aan indiepopband Scouting for Girls. De groep scoorde in 2010 een hit met het nummer This Ain't a Love Song en bracht vorig jaar hun vijfde plaat The Trouble With Boys uit. De livestreams zijn gratis te bekijken maar de Royal Albert Hall vraagt wel om een vrijwillige donatie.

Wanneer: donderdag 21 mei om 21.15 uur

Prijs: op basis van vrijwillige donatie

188 Bekijk hier This Ain't A Lovesong van Scouting for Girls

Live vanuit Baroeg: Thrasher

Het Rotterdamse poppodium Baroeg nodigt dj Trasher uit om zijn favoriete platen te draaien. Verwacht veel hardcore, punk, black metal en bands die de planken van het poppodium hebben betreden.