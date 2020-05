Een gigantische trein is de enige plek waar mensen nog kunnen leven in de sciencefiction-thriller Snowpiercer. De allerrijksten leiden een luxebestaan in het voorste gedeelte, terwijl de lagere klasse moet vechten om te overleven in de achterste wagons. NU.nl bekijkt vast de eerste aflevering van deze nieuwe serie, die maandag op Netflix verschijnt.

Snowpiercer start met een animatiescène, die uitlegt hoe oorlogen en wetenschappelijke experimenten de aarde hebben veranderd in een ijsplaneet. Als toevluchtsoord kon de elite kaartjes kopen voor een eeuwig rijdende trein, maar op het laatste moment wist ook een groep opstandelingen zich nog in de achterste coupés te wurmen.

Een dikke zes jaar later is het voertuig nog altijd in beweging en smeedt André Layton plannen om een revolutie te plegen. Wanneer hij door een politiemacht mee naar voren wordt genomen, staan zijn lotgenoten er alleen voor. Bloederig geweld staat op het punt van uitbarsten, maar intussen blijkt de elite André ook juist nodig te hebben. Er is een moord gepleegd en de oud-agent is de enige persoon aan boord met genoeg verstand van zaken om te kunnen helpen.

Bioscoopfilm en graphic novel

Een aantal bekende thrillerelementen worden op die manier met elkaar vermengd. Aan de ene kant doet Snowpiercer soms denken aan het klassieke mysterie Murder on the Orient Express, of de futuristische detectiveserie Altered Carbon. Aan de andere kant put deze nieuwe reeks ook veel uit een andere bekende bron.

Snowpiercer is gebaseerd op de gelijknamige bioscoopfilm uit 2013, waarin Chris Evans een revolutieleider speelde die zich een weg naar de voorste wagons moest zien te knokken. De goed ontvangen thriller was het opstapje naar Hollywood voor de Koreaanse regisseur Joon-Ho Bong, die we inmiddels vooral kennen door zijn arthousehit Parasite. Begin 2020 won die thriller de belangrijkste prijzen bij de Oscars.

Bongs sf-concept was op zichzelf weer gebaseerd op Le Transperceneige, een Franse graphic novel uit 1982. Inspiratie kwam dus uit veel verschillende hoeken voor seriemaker Graeme Manson, die eerder succes had met de sf-reeks Orphan Black.

Van roestige stapelbedden tot chique diners

Net als Bong vindt hij veel ruimte voor variatie binnen de 1001 coupés van de trein. Van de roestige stapelbedden en hongersnood achterin, tot een voorste gedeelte met chique diners, kleurrijke klaslokalen en een gevangenis waar mensen kunstmatig in slaap worden gehouden.

Bij de elite is een belangrijke rol weggelegd voor Jennifer Connelly, die vorig jaar nog te zien was in Alita: Battle Angel en eerder een Oscar won voor haar rol in A Beautiful Mind. Eind 2020 verschijnt ze samen met Tom Cruise in Top Gun: Maverick.

Het eerste seizoen van Snowpiercer heeft tien afleveringen van elk 45 minuten. Ondanks vertragingen en creatieve meningsverschillen achter de schermen, is er inmiddels een vervolgseizoen in de maak. Onbekend is nog wanneer die nieuwe reeks zal verschijnen.