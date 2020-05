Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

Voor de zwarte comedy Downsizing met Matt Damon en het Nederlandse misdaaddrama Wolf (winnaar van drie Gouden Kalveren) is de laatste week ingegaan. Ook de actiecomedy Zombieland, met Jesse Eisenberg en Emma Stone, staat binnenkort niet meer op Netflix. Bekijk hieronder het meest recente overzicht.

20 mei:

Zombieland

21 mei:

Downsizing

Feed the Beast (één seizoen)

The Mind of a Chef (vijf seizoenen)

Wolf



22 mei:

Dramaworld (één seizoen)

Father Figures

23 mei:

Survivors Guide to Prison

31 mei:

Full House (acht seizoenen)

Hotel Beau Séjour (één seizoen)

1 juni:

Botched Up Bodies (één seizoen)

Bringing Sexy Back (één seizoen)

Cannabis (één seizoen)

Court Justice (één seizoen)

Ghost Town Gold (één seizoen)

Horror Homes (één seizoen

Kitten Rescuers (één seizoen)

License to Drill Louisiana (één seizoen)

Mr. Selfridge (vier seizoenen)

14 juni:

Modus (twee seizoenen)