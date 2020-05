In een speciale aflevering van Medialogica blikt Human dinsdagavond terug op de eerste weken van coronanieuws in Nederland. Op BBC First start daarnaast het vijfde seizoen van Last Tango in Halifax. Bekijk hieronder wat de televisie van dinsdagavond te bieden heeft.

Onderzoeksprogramma: Medialogica

22.35 - 23.15 uur op NPO2

Van de extra journaals tot de vele pushberichten die onze kant opkomen. Kunnen we onze weg nog wel vinden door al het coronanieuws? Medialogica blikt terug op de berichtgeving in de eerste weken van de crisis. Maken de media de crisis groter dan hij is? En hoe verhouden media en machthebbers zich tot elkaar?

Onderzoeksprogramma: Misdaadcollege

21.30 - 22.25 uur op NPO1

Hoe werd insulinemoordenaar Rahiied A. gepakt en wat was er nodig om seriesteker René V. uiteindelijk in de gevangenis te krijgen? Het tweede seizoen van Misdaadcollege gaat dinsdagavond van start. De 'carrières' van de beruchtste moordenaars en zware criminelen worden onderzocht. Politie en justitie leggen uit hoe ze deze geruchtmakende zaken wisten op te lossen.

Dramaserie: Last tango in Halifax

21.00 - 22.05 uur op BBC First

Het vijfde seizoen van deze tragikomische serie gaat dinsdagavond van start. Zeventigers Alan en Celia komen nog steeds voor uitdagingen in hun relatie te staan. Het koppel is inmiddels verhuisd naar een bungalow, maar zit niet op één lijn met elkaar. Dat komt niet alleen door hun verschillende politieke overtuigingen, maar ook door veeleisende familieleden.

