Tijdens een stage doe je praktijkervaring op, proef je van een bedrijfscultuur en ontwikkel je een zelfstandige werkhouding. Maar hoe gaat het in zijn werk wanneer je als stagiair in je huiskloffie vanuit je studentenkamer aan de slag gaat voor een bedrijf?

Mbo-student Dirk-Jan van Toor (19) had net vijf weken van zijn marketingstage in Hengelo achter de rug toen zijn hele team thuis ging werken. "Ik en mijn stagebegeleider gingen veel naar bedrijven toe om wervingsvideo's op te nemen", zegt hij. "We hielden er al wel rekening mee dat we thuis zouden moeten gaan werken, maar het was nog steeds wel even schakelen."

Van Toor prijst zichzelf gelukkig: hij kan zijn stage nog voortzetten en loopt geen studievertraging op. "Ik ben nog steeds fulltime bezig, ik ga alleen minder op pad om te filmen", zegt hij. "Maar ik ken ook iemand die bij een evenementenbureau stage liep, die daar niet meer aan haar uren kon komen."

Veel studenten zagen hun stage aan zich voorbijgaan

Inderdaad moesten veel studenten, voornamelijk werkzaam in de horeca of het toerisme, hun stage afbreken in de afgelopen tijd. Zo zag Goof Lukken, docent Attractions & Theme Parks Management, Tourism and Leisure aan de Breda University of Applied Sciences, veel van zijn studenten onverrichter zake terugkeren. "We hadden stagiairs tot in Disney World in Orlando, die moesten allemaal naar huis", zegt hij.

Ook veel stageoriëntatiedagen zijn geschrapt, waardoor het voor studenten moeilijker is om te beslissen bij wat voor bedrijf zij in de leer willen. Zo stond de Dag voor de Mediastages deze maand gepland, een evenement dat normaal gesproken door 1.200 communicatie- en mediastudenten wordt bezocht. In plaats daarvan organiseert het platform nu een digitale week.

Van andere werkzaamheden kun je ook leren

"Het is nu even niet anders", zegt HR-stagiair Ilse Anna Ruessink (23), die net als Van Toor bij HR businesspartner Eqib stageloopt. Zij doorloopt haar stage ook vanuit huis en zag haar werkzaamheden deels wegvallen. "Ik zit niet meer bij intakegesprekken en het hele sociale gedeelte van de stage, zoals iedere middag samen lunchen en kletsen, valt weg. Maar er zijn genoeg andere werkzaamheden die ik kan oppakken. Ik zoek nu bijvoorbeeld vacatures online of doe een cv-check."

"Natuurlijk had ik liever gezien dat alles normaal was gelopen, dat wil iedereen in Nederland wel", zegt Ruessink. "Maar mijn stagebegeleider adviseert me om zo proactief mogelijk te zijn en zoveel mogelijk taken naar me toe te trekken zodat je aan de slag blijft. Misschien komen bepaalde activiteiten in je stageplan te vervallen, maar kun je wel ergens anders wat van leren."

Uiteindelijk biedt een stage doorlopen vanuit huis ook wel weer voordelen, denkt Ruessink. "Ik heb denk ik wel meer zelfstandigheid ontwikkeld dan ik gedaan zou hebben als ik op mijn werkplek was geweest."