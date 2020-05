In tijden van crisis zijn mensen meer bereid om anderen te helpen. Dat levert ontroerende, vrolijke en hoopgevende verhalen op. Deze week in onze miniserie Hulp in crisistijd: Angelina van Sas (42) uit Amersfoort verruilde haar fulltime baan in het casino voor fulltime vrijwilligerswerk.

"Ik ben al negentien jaar croupier bij Holland Casino", vertelt Angelina van Sas. Holland Casino moest na aankondiging van de lockdown direct de deuren sluiten. "Om 23.30 uur werden we geacht het spel te beëindigen en om middernacht moesten we het pand uit zijn. En dan zit je thuis."



Het viel Van Sas zwaar. "Ik heb drie jaar geleden een depressie gehad. Ik had allemaal mooie plannen gemaakt. En dan wordt ineens je vrijheid ontnomen", beschrijft ze. "Ik ging van 55 uur werken in de week naar één dag - ik werk ook nog in een viskraam. Dat ging niet werken voor een actieve bij zoals ik. Ik was al actief als vrijwilliger naast mijn werk in het casino. Toen besloot ik mij meteen voor van alles en nog wat op te geven."

Angelina van Sas organiseerde een bingo voor Amersfoortse ouderen. (Foto: Privécollectie)

Roze bollen wol halen

Sinds half maart is Van Sas drukker dan ooit als vrijwilliger. Via allerlei platformen zoals NLvoorelkaar gaat ze op zoek naar hulpbehoevende mensen in haar omgeving. "Gisteren zag ik bijvoorbeeld een oproep van een oudere dame, 91 jaar. Ze mag niet naar buiten en heeft geen roze wol meer om te breien", vertelt ze. "Daar spring ik op in. Dan denk ik: Wat is het nou voor moeite om een paar bollen wol voor die vrouw te halen?"

De Amersfoortse helpt bijna iedere dag iemand anders sinds half maart. "Ik heb voedsel opgehaald voor daklozen, verrassingstasjes gemaakt voor een huisartsenpraktijk, de zorg in het zonnetje gezet", somt ze op. De lijst is lang.

“Het allermooiste plan ligt nog op de plank: ik ga koken voor ouderen, samen met een Turkse kok die ook geen werk heeft.” Angelina van Sas

Als vaste vrijwilliger is ze ook actief voor Beytna, een ontmoetingsplek voor interculturele senioren. "Angelina houdt zich als vrijwilliger nu bijna fulltime met ons bezig", vertelt Beytna-directeur Gul Dolap-Yavuz. "Het mooie van haar is dat ze ideeën heeft en die meteen oppakt. Ik heb heel wat vrijwilligers gehad, maar Angelina is een bijzondere uitzondering. Héél stiekem ben ik blij dat het casino pas in september opengaat."

Zo organiseerde Van Sas een bruisende bingo voor de Amersfoortse ouderen. "Als zij een microfoon oppakt is ze schaamteloos", lacht de Beytna-directrice. "Ze is een clown zonder rode neus en bezorgt een big smile van oor tot oor bij die ouderen." Van Sas vult aan: "ik hou van entertainen. Dat zit in m'n bloed. Zet mij maar buiten tussen de rollators met een microfoon."

Koken voor ouderen

Van Sas is wat haar betreft nog lang niet klaar met vrijwilligerswerk. "Het allermooiste plan ligt nog op de plank. Ik ga koken voor ouderen, samen met een Turkse kok die ook geen werk heeft", vertelt ze. "Ons doel is om die eenzame ouderen te ondersteunen. Ondervoeding is echt een probleem bij ouderen. Sommigen zitten in isolement. Dan denken ze: laat die boodschappen maar zitten, ik pak wel een broodje. Maar zo krijg je nooit de vitaminen en mineralen binnen die je nodig hebt."

Van Sas mist haar werk in het casino wel. "Ik ben opgegroeid in de entertainmentwereld, en het is een mooie wereld. Maar vrijwilligerswerk is de realiteit. Ook als corona voorbij is, hoop ik actief te blijven. Ik wil anderen besmetten met het vrijwilligersvirus."