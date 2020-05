Carrières, kinderwensen, toekomstdromen; de acht vrienden in Dertigers lopen rond met de welbekende vragen voor hun leeftijd. Maar er speelt meer in deze nieuwe serie. Maandagavond verschijnt de eerste aflevering bij BNNVARA.

De nieuwe reeks concentreert zich op acht dertigers die elkaar nog kennen uit hun studententijd. Ze komen bij elkaar om samen te eten en te praten over hun persoonlijke levens, maar zeker niet alles wordt zomaar besproken.

De groep heeft moeite om te praten over een dodelijk ongeluk van jaren geleden. Er liggen nog veel vragen. Onderhuids spelen er verwijten naar elkaar. De vraag is of de hechte vriendschap bestand is tegen het opgekropte leed.

Dertigers is gebaseerd op de gelijknamige Vlaamse hitserie, waar inmiddels een derde seizoen van in de maak is. Hoofdrollen zijn onder meer voor Eva Laurenssen (Meisje van Plezier), Lykele Muus (Klem) en Leonoor Koster (Toren C).

Dertigers is van maandag tot en met donderdag te zien om 20.25 uur op NPO3.