Tientallen jaren samengewerkt, maar wie nu met pensioen gaat, neemt al thuiswerkend afscheid.

Toen Arie van Eijsden (70) vanaf eind maart thuis moest gaan werken, begreep hij al snel dat zijn afscheidsreceptie in april niet door zou gaan. Hij werkte al 54 jaar op het ministerie van Financiën. Die maand werd er voor hem een receptie georganiseerd om afscheid te nemen van iedereen met wie hij in die tijd had samengewerkt. "Je begrijpt, dat zijn er nogal wat."

Hij had het zich wat anders voorgesteld, erkent hij. "Al hadden ze nu ook hun stinkende best gedaan om er nog wat van te maken." De hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken, waar Van Eijsden onder werkte, reed naar zijn woonplaats Ridderkerk, waar Van Eijsden verrast werd met kaarten, videoboodschappen en een goede fles champagne om 's middags een zoomborrel met collega's te houden. "Daar hebben we anderhalf uur heel leuk zitten praten, maar het is toch niet wat je gehoopt had."

Tastbare herinnering

Ook voor Albert van Oort (63), al 43 jaar werkzaam bij de politie in Amsterdam, was er tóch iets leuks georganiseerd op zijn laatste werkdag.

"Ik had mijn wapen al ingeleverd en zou nog één keer naar kantoor komen voor koffie en gebak." Tot er 's ochtends ineens zes motoren en een luxe auto voor zijn huis stonden om hem naar het bureau in Amsterdam-Noord te escorteren. "Daar stond iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar in een erehaag." Doordat de agenten nog steeds naar kantoor komen, kon hij wat collega's zien. "Maar toen ik een traantje moest laten, was het even ongemakkelijk. Normaal geef je elkaar een knuffel, nu kan dat niet."

Tegelijkertijd ziet hij ook een voordeel. Zijn collega's hadden voor het afscheid allemaal de moeite genomen om een videoboodschap op te nemen. "Uiteindelijk kreeg ik een film van 57 minuten te zien, zoveel werk had iedereen erin gestoken. Zo n tastbare herinnering had ik nooit gekregen als ik een receptie had gegeven."

Ook Van Eijsden kreeg een tastbaar aandenken aan zijn carrière: zijn oudste zoon, ook werkzaam in de fiscale wereld, kwam hem een boek brengen waarin verschillende mensen iets hadden geschreven over de manier waarop Van Eijsden als persoon en professional hun werkveld heeft verbreed. Het boek is inmiddels uitgegeven en wordt veel besteld door mensen die hij niet kent. "Dat is toch mooi om te zien, dat je zoiets na kan laten."

Niet op vakantie, wel een bootje

Voelt het werkende leven afgesloten, nu dat niet uitgebreid gevierd is? Van Eijsden mag dan met pensioen zijn, aan stoppen met werken denkt hij nog niet. "Ik publiceer nog artikelen, geef les aan belastingadviseurs en collega's op Bonaire bellen mij nog weleens voor advies. Werk heeft nooit als een verplichting gevoeld, dus ik vind het leuk om er nog even mee door te gaan."

Voor Van Oort voelt het pensioen vooralsnog als een soort vakantie. Eigenlijk zou hij nu voor drie weken op vakantie naar Canada gaan, maar dat gaat niet door. "Daar komen weer andere dingen voor in de plaats. Ik heb een bootje gekocht en ga het schuurtje in m'n tuin opknappen. Die reis komt straks wel weer, ik heb nu de tijd."