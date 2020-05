Deze quarantainetijd vraagt nogal wat van de mens, zeker voor degenen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Plotseling is alle structuur verdwenen. Maar hoe zorg je ervoor dat je je toch een beetje productief blijft voelen?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zo'n zeventienduizend Nederlanders vorige maand zonder werk kwamen te zitten door de coronacrisis. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen liep met meer dan 42 procent op tot 38.000. De maand daarvoor registreerde het UWV ook al 10.000 WW-uitkeringen meer dan in februari.

Onderzoek wat de mogelijkheden zijn

Vooral mensen onder de 25 jaar en uit de horeca, uitzendbranche en cultuursector hadden het zwaar, laten de cijfers van het CBS zien. In totaal waren er vorige maand volgens het instituut 273.000 werklozen in Nederland.

Maar wat doe je als je plots je baan kwijt raakt? Dan maar een maandje tot diep in de nacht series kijken vanaf de bank? Experts waarschuwen om dat vooral niet te doen. Volgens professioneel organizer Leonie van Kooten geeft het verliezen van structuur stress, angst en onzekerheid. En dat terwijl de mens zich juist zo graag nuttig wil voelen.

“Maak een bucketlist van doelen om vast te stellen wat je wil leren.” Tosca Gort, arbeidspsycholoog

Wie dat gevoel terug wil, kan volgens Tosca Gort, arbeidspsycholoog bij Gortcoaching, het beste beginnen bij het stellen van doelen. Die kunnen zijn op persoonlijk vlak, maar ook op werkgebied, in huis of in de portemonnee. "Maak een soort bucketlist op die gebieden en onderzoek wat de mogelijkheden zijn. Stop pas als je uitkomt bij een definitieve ja of nee."

Dingen afvinken voor een goed gevoel

Zo kun je bedenken dat je misschien een ander vak uit wil gaan oefenen, hoe je aan die ene droombaan komt, hoeveel geld je wil (be)sparen of hoe je je gezin over een paar jaar voor je ziet. "Alles mag op het lijstje, ook dat huis op Bora Bora, maar vergeet de kleine stappen om dit doel te behalen niet ook op te schrijven. Je moet dingen kunnen afvinken zodat je het gevoel krijgt je iets goeds hebt gedaan."

“We doen als mens graag 90 procent van de tijd niks en in 10 procent zoveel mogelijk.” Leonie van Kooten, professioneel organizer

Dit kan ook wat meer in praktische zin, tipt Van Kooten. Het begint al bij 's ochtends het bed opmaken. "Dat geeft je gelijk al een gevoel van productiviteit. Ik geef opruimen sowieso vaak als tip, want en net huis geeft veel meer rust en overzicht."

Dat opruimen kan volgens Van Kooten het best ingedeeld worden op een dagplanning. "Een dagplanning helpt sowieso als je thuis zit zonder werk. Het helpt om dingen te doen op een vaste tijd. We doen als mens graag 90 procent van de tijd niks en in 10 procent zoveel mogelijk, dit behoedt je daarvoor."

Je ervaart geluk als je iets doet met een ander

Nu kun je kleine stapjes zetten en zorgen dat je voortgang behoudt. "Zo heb je iedere dag een pizzapunt en blijf je aan de gang."

Een andere manier om je goed te voelen, is door iets voor een ander te doen, zegt Gort. "Veel mensen voelen zich goed door verbinding met andere mensen. Uit onderzoek blijkt dat je geluk ervaart als je iets doet met een ander. Een voorbeeld hiervan in vrijwilligerswerk. Je helpt daarmee een ander en hebt een superfijne dag gehad."