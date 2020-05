Veel nieuwe tentoonstellingen in de Nederlandse musea konden vanwege de coronacrisis niet doorgaan of werden verplaatst naar volgend jaar. Nu de musea op 1 juni weer open mogen, is er ruimte gemaakt voor een aantal nieuwe exposities die reflecteren op het huidige tijdperk.

Museum Voorlinden: Rendez-Vous

Museum Voorlinden zag zich genoodzaakt een van haar meest ambitieuze tentoonstellingen ooit, die van de Britse kunstenaar Antony Gormley, te verplaatsen naar de zomer van 2021. Nu heropent het museum met een nieuwe tentoonstelling: Rendez-Vous.

Juist nu veel mensen de afgelopen maanden verstoken waren van ontmoetingen met vrienden en familie, wil het museum dit thema centraal stellen. In deze tentoonstelling worden kunstwerken bij elkaar gezet die conflicteren of elkaar juist verder aanvullen. Iedere zaal wordt volgens een ander thema ingericht. Het publiek wordt in tijdsloten door het museum geleid en bij het restaurant kun je hapjes en drankjes afhalen om te nuttigen op het gras of op het terras.

Waar: Museum Voorlinden, Buurtweg 90, Wassenaar

Wanneer: vanaf 1 juni dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 17,50 euro (volwassenen) of 7,50 euro (jongeren tot en met 18)

'Recovery' (2017-2018) door Jeff Wall. (Foto: Museum Voorlinden)

Rijksmuseum Boerhaave verwacht: Besmet!

Opvallend genoeg was Rijksmuseum Boerhaave al twee jaar voor de coronacrisis bezig met het opzetten van een tentoonstelling over pandemieën. Bij de tentoonstelling leren bezoekers hoe besmettelijke ziekten het leven kunnen ontwrichten, en hoe bijvoorbeeld de pest en pokken dat gedaan hebben in de geschiedenis. Er worden nu extra voorwerpen en informatie aan de tentoonstelling toegevoegd om ook het coronatijdperk te kunnen weergeven. De opening volgt op 16 juli.

Waar: Rijksmuseum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden

Wanneer: 16 juli 2020 tot en met 14 maart 2021

Prijs: 13 euro (volwassenen), kinderen tot en met 17 jaar 5,50 euro

Een zeventiende eeuwse 'pestjurk' gemaakt van walnootschillen. Vroeger dacht men de pest met walnoten te kunnen genezen. (Foto: Rijksmuseum Boerhaave)

Stedelijk Museum Harderwijk: Zomerse Streken

Het Stedelijk Museum in Harderwijk wil het publiek een troostrijke tentoonstelling geven. Dat werd Zomerse Streken, waarin zestien Nederlandse kunstenaars hun visie van een onbezorgde zomer schilderen. Je ziet grazende koeien onder witte stapelwolkjes, velden met bloemen en spelende kinderen aan zee.

Waar: Stedelijk Museum Harderwijk, Donkerstraat 4, Harderwijk

Wanneer: van 1 juni tot en met 30 augustus

Prijs: 7,50 euro (volwassenen), kinderen tot 12 gratis

Amsterdam Museum: Corona in de Stad

Het Amsterdam Museum opende een volledig digitale tentoonstelling over de impact van het coronavirus op het dagelijks leven van Amsterdammers. De tentoonstelling bestaat uit persoonlijke ervaringen en verhalen van inwoners van de stad die door een team van kunstenaars en makers in context worden geplaatst. Omdat de tentoonstelling digitaal is, hoeven bezoekers niet te wachten tot het museum weer opengaat, maar kunnen zij nu al een kijkje nemen.

Waar: Amsterdam Museum, digitale tentoonstelling

Een levend standbeeld houdt hoopvol stand op een toeristloze Dam. (Foto: Tom Loman)