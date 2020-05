Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: zelfgemaakt mango-kokosijs.

Bereidingstijd: 5 minuten

Soort gerecht: tussendoortje

Aantal personen: 4

Voor dit zelfgemaakte mango-kokosijs heb je geen ijsmachine nodig. Wel een blender of keukenmachine en een lage plastic bak met deksel. Met slechts drie ingrediënten maak je daarmee heerlijk romig fruitijs. Serveer het halfbevroren in een glaasje met een lepeltje, of wacht wat langer en schep er mooie bollen van.

Doordat je dit ijs bereidt met kokosmelk, is het ook geschikt voor een plantaardig dieet. Vervang in dat geval de honing door ahornsiroop.

De ingrediënten voor mango-kokosijs. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

De ingrediënten voor mango-kokosijs

500 gram bevroren mangoblokjes

1 blik kokosmelk (400 milliliter)

1 eetlepel honing (meer of minder naar smaak)

Zo maak je mango-kokosijs

Doe de bevroren mangoblokjes, de kokosmelk en de honing in een blender en maal totdat het helemaal glad en romig is. Proef en maak het ijs eventueel zoeter met honing. Giet de inhoud van de blender in een lage plastic bak en doe de deksel erop. Zet de bak het liefst een hele nacht in de vriezer. Laat het dan een half uur tot een uur zachter worden buiten de vriezer en schep er bollen van.

Eet smakelijk!