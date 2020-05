Sinds het wereldwijde succes van La casa de papel is schrijver Álex Pina een naam om in de gaten te houden. Vrijdag verschijnt een nieuwe misdaadserie van de Spanjaard op Netflix, waarvoor hij samenwerkte met onder anderen de Nederlander Tom Holkenborg. NU.nl bekeek alvast de eerste aflevering.

White Lines opent in de woestijn bij Almería, waar het lichaam van Axel Collins wordt gevonden: nog half verstrengeld in prikkeldraad en inmiddels gemummificeerd door de constante hitte. Maar dat is nog niet eens het opmerkelijkste aan de vondst. De jonge dj verdween twintig jaar geleden toen hij op Ibiza woonde, dus wat doet zijn stoffelijk overschot in Zuid-Spanje?

Zijn jongere zus Zoe, inmiddels een getrouwde vrouw, is er vrijwel direct van overtuigd dat haar broer vermoord is. En aangezien de zaak na zo'n lange periode dreigt te verjaren, besluit ze zelf op onderzoek uit te gaan. Op Ibiza ontmoet ze Marcus, een van Axels vrienden die inmiddels is vastgeroest in het dj-leven en extra geld verdient met de handel in drugs.

Want het Ibiza van White Lines is niet alleen zon, zee en pompende techno. De steenrijke clubeigenaar Oriol heeft zowel de politie als de onderwereld op het Spaanse feesteiland in zijn macht. In aanloop naar de opening van zijn nieuwe casino moet het eiland er netjes uitzien, wat betekent dat zijn drugshandelaren zich gedeisd dienen te houden. En daar is lang niet iedereen blij mee.

Thrillersfeer met een komische noot

Pina zet verschillende lijntjes uit in zijn eerste aflevering. In Almería hoort Oriols vader dat het lichaam van Axel op zijn terrein is gevonden. Zijn echtgenote heeft intussen ambitieuze plannen voor het casino, maar moet ook voor haar verstandelijk beperkte zus zorgen. En dan zijn er nog de flashbacks naar Zoe's jeugd en het Ibiza van de jaren negentig, de tijd waarin veel jonge Britse dj's het eiland ontdekten.

Holkenborg, die zijn carrière begon als Junkie XL en inmiddels een veelgevraagde filmcomponist is, zorgt met zijn muziek voor een klassieke thrillersfeer. Hoewel ook niet alles in White Lines even serieus hoeft te worden genomen. Gerommel met een bananenboot vol cocaïne zorgt voor een komische noot en de decadentie van de Spaanse elite wordt vet aangezet met gemaskerde seksfeesten.

White Lines heeft in totaal tien afleveringen van een uur, die vanaf vrijdag op Netflix te zien zijn. Intussen is Pina zelf alweer bezig met La casa de papel, waar een vijfde seizoen van in de maak is.