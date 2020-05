De tweede halve finale van het Songfestival zou donderdagavond eigenlijk plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. Omdat het evenement vanwege de coronacrisis afgeblazen moest worden, komt de AVROTROS met een alternatief. De Beste Zangers nodigt oud-kandidaten en andere artiesten uit, die bekende platen van het Europese muziekevenement laten horen.

Lenny Kuhr, die in 1969 voor Nederland het Songfestival won met De troubadour, verzorgt een van de optredens. Opmerkelijk genoeg was zij destijds in Madrid niet de enige winnaar. De inzendingen van Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk haalden precies evenveel punten en deelden zo met Kuhr de eerste plek. De editie van 1970 werd vervolgens wel in Amsterdam gehouden.

Ook zangeres Maribelle verschijnt op het podium tijdens De Beste Zangers. In 1984 werd zij slechts dertiende op het Songfestival met Ik hou van jou, maar desondanks groeide haar nummer uit tot een klassieker. Franklin Brown en René Froger treden daarnaast ook op. Eerstgenoemde werd in 1996 zevende met De eerste keer, een duet met Maxine. Froger was met de Toppers de inzending van 2009, die met het nummer Shine niet verder kwamen dan de halve finale.

Naast verschillende oud-kandidaten zijn ook Kim-Lian van der Meij, Thomas Berge en Emma Heesters met eigen optredens te zien. Iedere artiest zingt een bekend Nederlands Songfestival-lied.

De Beste Zangers Songfestival wordt gepresenteerd door Edsilia Rombley. Zij brak in 1998 door met haar Songfestival-inzending Hemel & Aarde. In 2007 deed ze voor een tweede keer mee met On Top of the World. Voor het Songfestival van 2020 zou ze samen met Chantal Janzen en Jan Smit de presentatie verzorgen.

De Beste Zangers Songfestival is donderdag vanaf 20.30 uur te zien op NPO1.