Alle reguliere concerten zijn geannuleerd, maar online is er nog veel mogelijk. Deze week treden onder meer Spinvis, De Kift, Tim Knol en andere artiesten op vanuit huis of vanuit een lege concertzaal.

Spinvis en Saartje van Camp

Liedjesmaker Spinvis en celliste Saartje de Camp treden zaterdag op in de lege zaal van het Rietveld Theater in Utrecht. Spinvis is bekend van nummers zoals Ik wil alleen maar zwemmen, Bagagedrager en Kom terug, maar laat ook nieuwer werk horen van zijn meest recente album Trein/Vuur/Dageraad.

Wanneer: zaterdag 16 mei om 20.30 uur

Prijs: 10 euro per bezoeker of 15 euro per huiskamer

Hier is de livestream te bekijken

De Kift

De Kift heeft vrijdag iets te vieren. De punkband brengt namelijk op vrijdag 15 mei zijn nieuwe album Hoogriet uit. Het is de twaalfde plaat van De Kift. De albumrelease wordt live uitgezonden vanuit Paradiso.

Wanneer: vrijdag 15 mei om 17.00 uur

Prijs: gratis

Hier is de livestream te bekijken

Michelle David & The Gospel Sessions

Gospelzangeres Michelle David gaat op zondag een terugkerende muzikale dienst presenteren vanuit poptempel Paradiso. Met haar band The Gospel Sessions speelde zij al op vele festivals zoals Welcome to the Village in Leeuwarden. Zondag gaat de eerste dienst van start.

Wanneer: zondag 17 mei om 11.00 uur

Prijs: gratis

Hier is de livestream te bekijken

O'G3NE

O'G3NE moest de concerten van hun Sweet Harmony Tour abrupt afbreken door de uitbraak van het coronavirus. Sindsdien posten de zangeressen video's van hun samenzang vanuit huis op hun sociale media. Op zondag 17 mei geven ze vanuit een speciale studio een livestreamconcert, compleet met decor, licht en geluid.

Wanneer: zondag 17 mei van 19.00 tot 20.00 uur

Prijs: 3,95 euro

Hier is de livestream te bekijken

Videoclip O'G3NE - Wings to fly

Shirma Rouse en Laise Sanches

Soulzangeressen Shirma Rouse en Laise Sanches doen samen een livesessie vanuit huis via Privépodium. Shirma Rouse werd bekend door The voice of Holland, waar alle juryleden hun stoel voor haar omdraaiden. Sindsdien heeft ze opgetreden met onder anderen de Ladies of Soul en speelde ze in The Passion in Enschede. Laise Sanches zingt in de Nederlandse popgroep Adlicious.

Wanneer: vrijdag 15 mei van 21.30 tot 22.30 uur

Prijs: gratis

Hier is de livestream te zien

Tim Knol

In het Drentse dorp Anderen staat Nijend24, een klein muziekpodium dat nu is omgebouwd tot een soort tv-studio van waaruit livestreamconcerten georganiseerd worden. Dinsdag treedt singer-songwriter Tim Knol erop, bekend van onder meer zijn hit Sam.

Wanneer: dinsdag 19 mei om 20.30 uur

Prijs: op basis van vrijwillige donatie

Hier is de livestream te zien