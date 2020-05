Keanu Reeves neemt het op tegen de dodelijkste huurmoordenaars ter wereld en rapper Boef vertelt openhartig over zijn verleden. Bekijk hieronder de nieuwste releases op Videoland.

Series

iCarly

Deze populaire jeugdserie van Nickelodeon gaat over drie vrienden die hun eigen internetshow maken. Intussen hebben Carly, Sam en Freddy ieder ook hun eigen offline problemen, met betrekking tot liefde en de middelbare school bijvoorbeeld. iCarly kreeg in totaal zes seizoenen en werd voor zeven Emmy's genomineerd.

Scandal

In deze hitserie, die oorspronkelijk liep tussen 2012 en 2018, speelt Kerry Washington een voormalig crisismanager van het Witte Huis. Als een van de beste mensen in het vak begint ze haar eigen bureau, om zo de bekendste en belangrijkste mensen in Amerika beschermen. De Amerikaanse politieke elite rekent op haar kwaliteiten om ze uit de meest onmogelijke situaties te helpen.

Bekijk een scène met Kerry Washington uit Scandal:

Films

F*ck de Liefde

Bo Maerten wordt in deze romcom door haar vriendinnen meegenomen naar Curaçao, om bij te komen van haar recente scheiding. Daar ontmoet ze de charmante Jim (Thijs Römer). F*ck de liefde laat intussen verschillende romantische verhaallijntjes door elkaar lopen, waarbij ook een rol is weggelegd voor Yolanthe Cabau.

127 Bekijk hier de trailer van F*ck de Liefde

John Wick: Chapter 2

In dit tweede deel van de populaire wraakreeks is Keanu Reeves opnieuw te zien als voormalig huurmoordenaar die nog altijd geen rust kan vinden. Omdat John Wick een bloedeed heeft afgelegd, is hij ditmaal gedwongen om een oud-collega in Rome bij te staan in een levensgevaarlijke missie. De dodelijkste criminelen ter wereld blijken het ook nog steeds op Wick zelf gemunt te hebben. Het eerste en derde deel uit deze reeks zijn te zien op Netflix.

Documentaires

Gewoon Boef

Boef is nu een van de bekendste rappers van Nederland, maar zo goed had hij het niet altijd. In deze nieuwe Videoland-documentaire vertelt hij openhartig over zijn moeilijke jeugd en hoe hij succesvol is geworden.

