Nu we grotendeels thuis zijn, kan het opdoen van nieuwe indrukken voorkomen dat je in een sleur raakt. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleren van nieuwe vaardigheden en hobby's. Online vind je de meest uiteenlopende lessen, van video-instructies over vis fileren tot lessen in musicalzang en EHBO. Een overzicht.

Vis fileren en bereiden

Zelf vis fileren scheelt geld en is leuk om te doen. Je moet wel even oefenen voordat je het onder de knie hebt. Gelukkig helpt fileerkoning Arie Kuijt je op weg. Op het YouTube kanaal van Visfileren.nl staat een afspeellijst met maar liefst 63 instructiefilmpjes over vis fileren, van zeebaars tot makreel. Ook is er een afspeellijst waarin Kuijt in gezellige homevideo's (gefilmd door zijn dochter Marit) laat zien hoe je een gerecht met vis bereidt.

Een pangasiusfilet met rozemarijn. (Foto: 123RF)

Gratis thuiscursus EHBO

Het Rode Kruis stelt speciaal voor alle thuisblijvers in Nederland een gratis online thuiscursus EHBO beschikbaar. Met de thuiscursus leer je via je laptop of tablet hoe je eerste hulp verleent bij veelvoorkomende situaties. Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen en de hulpdiensten te alarmeren.

Daarnaast leer je eerste hulp te verlenen bij brandwonden, huidwonden, bloedingen, verslikking en letsels die worden opgelopen door contact met dieren en planten. Na afronding ontvang je van het Rode Kruis een digitaal bewijs van deelname.

Een andere taal leren met je smartphone

Via de app Duolingo leer je op speelse wijze een andere taal naar keuze, bijvoorbeeld Deens, Duits, Spaans of Turks. De lessen voelen als een spel, omdat je punten kunt verdienen en tegen de klok kunt spelen. Ook zijn de lessen ingedeeld op basis van herkenbare onderwerpen, zoals politiek, natuur, getallen of kleding. De app leert je de gekozen taal te lezen en schrijven, maar je leert ook om begrijpend te luisteren en de app controleert zelfs of je de taal goed uitspreekt. Duolingo is gratis te gebruiken.

Online musicallessen

Wil je vanuit huis leren hoe je acteert en zingt in een musical? Dat kan. Musicalschool Musical 2.0 biedt twee online lessen aan, waarin je samen met een docent aan de slag gaat. Er is een les over hoe je een monoloog brengt, waarbij je uit drie monologen kunt kiezen.

Ook kun je een online zangles volgen die ingaat op liedinterpretatie. Met docent Job Greuter benader je een zelfgekozen nummer op verschillende manieren; spelmatig, muzikaal en vocaal. Van tevoren moet je wel de tekst van het nummer uit je hoofd leren. De online musicallessen zijn geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus. Een les kost 22,50 euro voor mensen onder 21 jaar. Voor deelnemers vanaf 21 jaar kost een les 27,50 euro.

Leer programmeren

Leren programmeren is niet voor iedereen, maar laat je niet afschrikken. Net zoals met alles waar je goed in wilt worden, moet je er tijd en energie in steken. Op de website van Codeacademy kun je onder andere de volgende programmeertalen leren: HTML, CSS, Java, PHP, Python en Ruby. De insteek is 'leren door te doen', binnen de kortste keren ben je dus al zelf code aan het schrijven. Codeacademy is gratis te gebruiken, tegen betaling kun je onder meer extra begeleiding krijgen.

Programmeercode. (Foto: 123RF)

Dansles via YouTube

Saskia's Dansschool heeft twee locaties in Woerden en Harmelen, maar is nog veel groter op YouTube. Met maar liefst 5,6 miljoen abonnees en veelbekeken video's zijn ze ook online zeer succesvol. Op het YouTube kanaal vind je Zumba, XCO, Keepfit, Body&Balance, streetdance en hiphop-demonstraties, maar er is ook een afspeellijst met tutorials waarin je stap voor stap zelf leert meedansen.

Leer vlinders, motten en bloemen tekenen

Sinds de coronacrisis organiseert illustrator Imke Meeusen op haar Instagram-pagina het Thuis Blijf Festival. Bijna iedere dag deelt ze iets nieuws met haar volgers. Dat kan een stap voor stap instructie zijn voor het tekenen van motten of vlinders, maar ook een les portrettekenen of een kleurplaat. Soms gaat Meeusen ook live via Instagram, dan kun je meekijken hoe zij een illustratie maakt. Tijdens haar uitzendingen kun je vanuit huis met haar meetekenen.