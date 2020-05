Nu de zomervakantie langzaamaan in zicht komt, beginnen veel mensen zich te oriënteren op een vakantie en zien rederijen de vraag naar overtochten naar de Waddeneilanden ook weer toenemen. Wat moet je weten als je van plan bent een bezoek te brengen aan de eilanden?

Vakantie is een tijd van vrijheid, zorgeloosheid, uitrusten en van iedere dag zelf bepalen wat je doet. Dat is ook wat veel toeristen gewend zijn van de Waddeneilanden.

Maar ook hier moeten vakantiegangers komende zomer rekening houden met beperkingen in verband met het coronavirus. "Je moet niet denken dat alle maatregelen plots verdwenen zijn zodra je hier aan wal komt", zegt Michel Aaldering, directeur van de VVV Terschelling.

Mondkapjes op de veerboot verplicht

De maatregelen zijn al zichtbaar op de veerpont. Nu is het aantal afvaarten naar de Wadden nog zeer beperkt, maar per vrijdag 15 mei worden er weer meer overtochten van en naar Texel ingepland, vanaf 20 mei van en naar Vlieland en Terschelling en op 1 juni van en naar Ameland en Schiermonnikoog. "Wij verwachten dan zo'n tweehonderd passagiers per overtocht te vervoeren, minder dan 15 procent van de maximale capaciteit", zegt Cees de Waal, directeur van rederij TESO.

Voor passagiers naar Texel geldt dat zij tijdens de overtocht in de auto moeten blijven. Voetgangers en fietsers mogen nog wel de salons in en het dek op, maar moeten daar altijd 1,5 meter afstand houden. De rederijen zorgen voor aangegeven looproutes en scheidingsfolie. Houd er ook rekening mee dat het in- en uitschepen langer duurt dan normaal omdat er telkens maar één groepje passagiers de boot op of af mag.

Net zoals in de trein of bus, moeten passagiers ook op de veerboten een niet-medisch mondkapje dragen. Deze maatregel gaat in per 1 juni. Het is nog onbekend of de horecagelegenheden aan boord dan geopend worden.

De veerboot naar Schiermonnikoog. (Foto: 123RF)

Ga alleen met het eigen huishouden

Eenmaal op het eiland, gelden dezelfde beperkingen voor de horeca, evenementen en groepen als elders in het land. Je mag er dus vooralsnog niet bij elkaar komen in groepen van meer dan drie personen zonder afstand tot elkaar te houden. De Waddeneilanden roepen daarom op om alleen met het eigen huishouden naar de eilanden te komen.

Grote evenementen gaan niet door, maar kleinschalige activiteiten zijn wel mogelijk. Ondernemer Marcel Slikker verhuurt bromfietsen op Texel en organiseert voor kleine groepen uitjes zoals jutterstours. "Ik krijg nu wel weer wat reserveringen binnen, het groeit alweer wat ten opzichte van april", zegt Slikker. "Ik benadruk wel altijd dat mensen afstand van elkaar moeten houden als ze een solex huren. Gelukkig doe je dat op de fiets toch al snel."

Spontaan uit eten gaan wordt lastig

Per 1 juni mogen cafés en restaurants dertig personen inclusief personeel binnenlaten in hun zaak. Als alles goed gaat wordt dat een maand later verhoogd naar honderd personen. Om ervoor te zorgen dat deze bezoekerslimiet niet overschreden wordt, gaan de meeste cafés en restaurants werken met een online reserveringssysteem. Op zaterdagavond op de bonnefooi besluiten uit eten te gaan wordt dus lastig.

"Op vakantie gaan mensen wat vaker uit eten", zegt Aaldering. "Maar je moet er op het eiland, net als overal in het land nu, snel bij zijn. De meeste horecazaken doen ook aan bezorgen of afhalen, dus als je nergens binnenkomt kun je alsnog een restaurantmaaltijd eten."

Volgens Aaldering zijn toeristen komende zomer welkom op het eiland. "Doe net alsof je thuis bent. Maar bedenk wel dat je thuis nu ook je handen vaak moet wassen en buiten 1,5 meter afstand moet houden."

