Een nieuwe ziekenhuisserie en de terugkeer van Vaarwel Nederland staan dinsdagavond op het programma. Intussen duikt Modern Family-acteur Jesse Tyler Ferguson op als presentator. Een overzicht van het televisieaanbod.

Reportagereeks: Vaarwel Nederland

20.25 - 21.10 uur op NPO2

Vaarwel Nederland is terug met een nieuw seizoen waarin emigranten hun verhaal doen. In de eerste aflevering vertellen Nederlandse joden over hun leven na de Holocaust. Familieleden zijn vermoord, huizen geplunderd en ze voelen zich niet langer thuis in Nederland. Hoe was het om een nieuw leven op te bouwen in Palestina? En hoe kijken ze, zeventig jaar later, terug op deze ingewikkelde periode in hun leven?

Reality: Extreme makeover: Home Edition

20.30 - 21.30 uur op TLC

Nu Modern Family tot een einde is gekomen, keert acteur Jesse Tyler Ferguson terug op televisie als presentator. In Extreme Makeover: Home Edition gaat hij op bezoek bij Amerikaanse families die om verschillende redenen een grote verbouwing kunnen gebruiken.

Dramaserie: Nurses

21.25 - 22.20 uur op Net5

Deze nieuwe dramareeks wordt dinsdag voor het eerst door Net5 uitgezonden. Nurses gaat over vijf jonge verpleegkundigen in een ziekenhuis. Ze moeten niet alleen de levens van hun patiënten redden, maar kampen zelf ook met problemen.

