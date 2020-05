Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

De romantische comedy Silver Linings Playbook, waarvoor Jennifer Lawrence een Oscar won, verdwijnt deze week van Netflix. Ook boekverfilming The Great Gatsby met Leonardo DiCaprio wordt binnenkort verwijderd. Bekijk hieronder het volledige overzicht.

13 mei:

Satanic

14 mei:

The Intent

Smash: Motorized Mayhem

15 mei:

The Musketeers (drie seizoenen)

Silver Linings Playbook

17 mei:

The Great Gatsby



18 mei:

12 Monkeys (twee seizoenen)

21 mei:

Feed the Beast (één seizoen)

The Mind of a Chef (vijf seizoenen)



22 mei:

Dramaworld (één seizoen)

31 mei:

Full House (acht seizoenen)

Hotel Beau Séjour (één seizoen)

1 juni:

Botched Up Bodies (één seizoen)

Bringing Sexy Back (één seizoen)

Cannabis (één seizoen)

Court Justice (één seizoen)

Ghost Town Gold (één seizoen)

Horror Homes (één seizoen

Kitten Rescuers (één seizoen)

License to Drill Louisiana (één seizoen)

Mr. Selfridge (vier seizoenen)

