Sommige stellen zijn door de coronacrisis overvallen door een nieuwe realiteit: de langeafstandsrelatie. Misschien zit een van de twee nog altijd vast in het buitenland. Of valt je wederhelft onder de risicogroep. Hoe ga je om met de afstand als je gewend was elkaar te kunnen zien?

Joey (achternaam bekend bij de redactie) woont in Amsterdam, zijn vriendin in Brabant. Hoewel er binnen Nederland gereisd kan worden, hebben de twee elkaar al maanden niet gezien. "Zij heeft astma en behoort tot de risicogroep", legt hij uit. Ze nemen liever het zekere voor het onzekere. "We vinden het goed gaan zo. We bellen elkaar vijf keer per dag."

Maak afspraken

De verwachtingen van een langeafstandsrelatie kunnen flink uiteenlopen, weet relatiedeskundige Cocky Drost. "De een vindt één keer per week bellen genoeg, de ander wil de hele dag appen. Het sleutelbegrip is: liefdevolle aandacht. Zorg dat je weet wat de ander belangrijk vindt en ga hierover in gesprek. Geef bijvoorbeeld bij je geliefde aan: ik merk dat ik het prettig vind als je iedere dag even belt."

“Als je elkaar niet kunt zien, heb je ruimte om stil te staan bij de vraag: Wat heeft onze relatie voor betekenis als we niet bij elkaar zijn?” Cocky Drost

"Ik heb het gevoel dat onze band sterker is geworden door de afstand", vertelt Joey over zijn langeafstandsrelatie. "Ik denk omdat we via de telefoon toch weer andere gesprekken hebben."

Een onverwachte langeafstandsrelatie kan nieuw licht werpen op de verhoudingen. "Als je elkaar niet kunt zien, heb je ruimte om stil te staan bij de vraag: wat heeft onze relatie voor betekenis als we niet bij elkaar zijn?"

Het is iets dat stellen zich vaker zouden moeten afvragen, denkt Drost. "De kern van een goede relatie is dat je je verbonden voelt, ook als je niet samen bent. Dat soort verbinding kan door elkaar te missen extra sterk worden, of er kan blijken dat dit helemaal niet sterk was."

“We luisteren samen muziek, we zingen met elkaar. Soms bespreken we het nieuws, of we lezen elkaar voor uit liefdesboeken.” Joey

Omarm de pijn

"Het moeilijkste vind ik dat ik haar niet lekker kan vastpakken. Dat is een van de eerste dingen die ik ga doen als ik haar weer zie", weet Joey. "Ik mis haar elke dag, maar de avonden zijn het moeilijkst", benadrukt hij. "Wat ik dan wel weer mooi vind, is dat je door de afstand beseft hoe leuk de kleine dingen in het leven kunnen zijn."

Af en toe stilstaan bij de pijn van het missen is goed, benadrukt Drost. "Verbinding bestaat juist door aan elkaar te denken. Mensen kunnen ook denken: het doet pijn om aan de ander te denken, dus stop ik het weg. Maar dan verdwijnt de verbinding ook. Blijf dus aan elkaar denken, ook al doet het pijn", adviseert Drost.

Creëer nieuwe rituelen

Door de coronacrisis is Joey tot vindingrijke oplossingen gekomen om zijn relatie op afstand gaan de te houden. "We luisteren samen muziek, we zingen met elkaar. Soms bespreken we het nieuws, of we lezen elkaar voor uit liefdesboeken." Wat hem betreft hoeft dit na de crisis niet te stoppen. "Het muzikale gedeelte willen we erin houden."

Het creëren van nieuwe gezamenlijke rituelen beveelt Drost van harte aan. "Spreek bijvoorbeeld af om iedere zaterdagmiddag samen een virtueel glaasje wijn te drinken", vertelt ze. "Ga samen bingo'en online. Of zoek naar een cursus die jullie online samen kunnen volgen." De relatiedeskundige adviseert ook om een nieuwe uitdaging aan te gaan "Schrijf een brief naar elkaar en stuur deze op, juist als schrijven niets voor jou is. Doe het omdat je weet dat het de ander blij maakt."