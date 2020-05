De komende week verschijnen er maar liefst zeven Rocky-films op RTL 7. De boksklassiekers waar Sylvester Stallone beroemd mee werd, begonnen in 1976 met een onverwacht wereldsucces. In samenwerking met Superguide neemt NU.nl de iconische Oscar-winnaar onder de loep.

Stallone werd wereldberoemd met zijn rol als Rocky Balboa, een tweederangs bokser die zijn geld verdient door schuldeisers te helpen hun geld te innen. De boel verandert echter wanneer topsporter Apollo Creed in Philadelphia verschijnt. De regerend wereldkampioen is op zoek naar een tegenstander en laat zijn oog vallen op Rocky, die als bijnaam 'The Italian Stallion' heeft.

En dat betekent werk aan de winkel, want Rocky is lang niet genoeg in vorm om zo'n gevecht aan te kunnen. Intussen ontmoet hij Adrian, de zus van zijn trainer Paulie. De twee beginnen voorzichtig een relatie, maar Rocky is vooral bezig om zichzelf te kunnen bewijzen. Voordat hij zich echt op de liefde kan storten, moet hij voor eens en altijd laten zien dat hij meer is dan een kansloze schooier.

Hoge trappen beklimmen, rauwe eieren drinken en tot bloedens toe tegen de karkassen van het slachthuis slaan. Ondersteund door het iconische nummer Gonna Fly Now, is Rocky een geliefd verhaal over de underdog die zichzelf een weg omhoog knokt én over een bikkel die worstelt met zijn gevoelens.

Rocky goed voor tien Oscar-nominaties

Stallone had grote moeite om zijn zelfgeschreven script verfilmd te krijgen, maar uiteindelijk betaalde dat zich dubbel en dwars uit. Zowel critici als bioscoopgangers waren lovend in 1976. Rocky werd niet alleen de best bezochte film van het jaar, maar was ook goed voor tien Oscar-nominaties. Stallone zelf kreeg zowel een nominatie voor zijn hoofdrol als voor het scenario. Hij won ze uiteindelijk niet, maar Rocky kreeg wel prijzen voor onder meer beste regie en beste film.

Dat grote succes zorgde voor een lange reeks met vervolgdelen. Zes stuks verschenen er in totaal. Eye of the Tiger van Survivor, de titelsong voor het derde deel, werd in 1982 een wereldhit.

Later begon er met Creed in 2015 een nieuwe reeks, waarin Michael B. Jordan de zoon van Rocky's oude tegenstander speelt. Het eerste deel daarvan, geregisseerd door Black Panther-maker Ryan Coogler, is 16 mei op RTL 7 te zien. Creed II is momenteel onder meer via Pathé Thuis en Google Play te bekijken.