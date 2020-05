Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven is gewijzigd in een advies om drukte zoveel mogelijk te vermijden. Dit geeft dierentuinen en pretparken de ruimte om in aangepaste vorm weer open te gaan. Dit is wanneer je weer naar De Efteling of Safaripark Beekse Bergen kunt.

De Efteling: woensdag 20 mei

Vakantiepark Efteling Bosrijk opende afgelopen weekend weer de deuren en de organisatie streeft ernaar op 20 mei ook het attractiepark weer te openen. Er mag dan maar een derde van het gebruikelijke aantal bezoekers tegelijkertijd naar binnen.

Walibi: maandag 25 mei

Walibi Holland gaat werken met virtuele wachtrijen. Via een app reserveer je een plekje in een attractie. Je krijgt een seintje op je telefoon zodra je bijna aan de beurt bent om in te stappen. Verder zijn de restaurants en winkels zo ingericht dat ieder gezelschap 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Achtbaan Untamed in Walibi. (Foto: Walibi Holland)

Diergaarde Blijdorp: woensdag 20 mei

De Rotterdamse dierentuin gaat eerst open voor abonnementhouders en daarna voor dagbezoekers. Het park wil in een paar weken tijd de bezoekerscapaciteit naar 50 procent van de normale capaciteit terugbrengen.

Safaripark Beekse Bergen: maandag 25 mei

Abonnementhouders en gasten op de vakantieparken kunnen vanaf 15 mei het safaripark weer bezoeken. Tien dagen later volgen de dagbezoekers. Iedereen moet zich van tevoren online aanmelden in een tijdslot. Sommige onderdelen zijn van het programma geschrapt, zoals de voederdemonstraties en de binnenverblijven. Wel kun je vanaf 25 mei weer met de auto door het park rijden.

WILDLANDS Adventure Zoo: maandag 25 mei

Ook bij WILDLANDS moet je van tevoren een kaartje op datum kopen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, maar de dierentuin verwacht dat het nieuwe reserveringssysteem vanaf 16 mei online staat. Als alles goed gaat, wil de organisatie het dierenpark laten draaien op 50 procent van de bezoekerscapaciteit.

Een ijsbeer in het Drentse dierenpark. (Foto: NU.nl/Adri Kruyt)

Dit overzicht wordt verder aangevuld als meer parken aankondigen weer open te gaan.