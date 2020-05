Reisjournalisten Dirk Wijnand de Jong en Bas van Oort trokken de hele wereld over, maar hadden nog maar weinig van Nederland gezien. Voor hun nieuwe koffietafelboek Expeditie Achtertuin reisden De Jong en Van Oort een jaar lang door het eigen land om te zien of ze de avonturen in verre landen ook hier konden beleven.

Waarom besloten jullie pas na jullie wereldreizen door Nederland te trekken?

De Jong: "Als je net gaat reizen wil je zoveel mogelijk kilometers maken. Hoe verder weg, hoe beter. Het buitenland spreekt nu eenmaal sterker tot de verbeelding dan de eigen achtertuin. Je wil eerst die trofeeën van verre reizen verzamelen."

Van Oort: "Het grote voordeel van eerst op wereldreis gaan en daarna pas Nederland ontdekken, is dat je met de blik van een wereldreiziger kijkt. Dan weet je dat het niet vanzelfsprekend is hoe het hier gaat en wat je allemaal ziet. Je kan bijvoorbeeld meer waarderen hoe gemakkelijk het is dat je overal snel kunt komen.

Wat heeft jullie echt verrast aan Nederland als vakantiebestemming?

Van Oort: "In september en oktober ben ik drie weken met mijn vriendin aaneengesloten op reis door Nederland geweest. Dat vonden we best spannend omdat je denkt: we gaan zo lang weg, waarom zouden we dan niet voor een verre bestemming kiezen? Maar ik kan nu zeggen dat ik zelden een reis heb gemaakt met zoveel variatie. We begonnen in Zuid-Limburg, reden naar Drenthe, de Friese Meren en zijn geëindigd met een week op Ameland."

De Jong: "Je komt zoveel landschappen tegen die echt on-Nederlands mooi zijn. In Brabant heb je een groot zandstuifgebied dat ook wel de Brabantse Sahara wordt genoemd. En als op de Veluwe de heide in bloei staat denk je dat je in de Provence bent."

Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. (Foto: Dirk Wijnand de Jong/Bas van Oort)

Dat klinkt allemaal supermooi. Hebben jullie ook nog tegenslagen gehad tijdens deze tochten?

Van Oort: "Omdat je dicht bij huis bent, heb je daar minder last van en zijn ze makkelijker op te vangen. Maar wat voor mij wel een tegenslag was, was dat ik met de auto door de Hoeksche Waard reed toen er een moedereend met vijf kuikentjes overstak. Met wat kunst- en vliegwerk heb ik de schade tot één kuikentje weten te beperken."

“Als je op reis niet voor verrassingen wil komen te staan, moet je een georganiseerde groepsreis boeken.” Bas van Oort

De Jong: "Het weer blijft natuurlijk wel altijd typisch Nederlands. Ik was op de Marker Wadden (een nieuwe eilandengroep in het Markermeer, red.). Dat is een vogelparadijs in wording, maar toen ik er was, regende en waaide het enorm. Ik heb alleen een paar pieren gezien."

Van Oort: "Maar tegenslagen zijn altijd om te draaien. Het gaat erom wat je ermee doet. Als je helemaal niet voor verrassingen wil komen te staan, moet je een georganiseerde groepsreis boeken. Het echte avontuur begint vaak pas bij een tegenslag."

Een landschap in Zeeuws Vlaanderen. (Foto: Dirk Wijnand de Jong/Bas van Oort)

Zijn er na een jaar door Nederland te hebben gereisd nog plekken over die jullie willen zien?

Van Oort: "Het lijkt mij heel tof om eens een paar nachten te slapen op de Engelsmanplaat (een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog vol strandvogels en zeehonden) en dat 's nachts de duisternis te ervaren."

“We kunnen nog een boek vullen met alles wat we nog niet in Nederland hebben gezien” Bas van Oort

De Jong: "Ik kan zo tien dingen bedenken. In de Weerribben kun je kanotochten doen, waarbij je een dag of drie, vier onderweg bent en een eigen tent meeneemt. 's Nachts overnacht je bij paalkampeerterreinen van Staatsbosbeheer, een soort wildkamperen. Je verwacht helemaal niet dat zoiets in Nederland kan."

Van Oort: "Nederland telt 21 nationale parken en die hebben we lang niet allemaal gezien. We zouden echt zo nog een boek kunnen vullen met alles wat je kunt doen."

Expeditie Achtertuin is verkrijgbaar vanaf vrijdag 15 mei