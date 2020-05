De makers van de wereldwijde hit Downton Abbey zijn terug met een nieuwe historische serie. In Belgravia draait het weer om familiedrama en klassenverschillen binnen deftige decors, hoewel niet alles hetzelfde is. NU.nl blikt vooruit op de eerste aflevering, die zaterdagavond om 20.35 uur op NPO2 verschijnt.

Brussel, 1815. Het leger van Napoleon rukt op richting Waterloo, maar de jonge Sophia Trenchard heeft haar ogen vooral gericht op de knappe burggraaf Edmund Bellasis. Moeder Anne wil haar wakker schudden: trouwen met zo'n elitair persoon zit er echt niet in. Vader James, die het leger helpt in de strijd tegen Napoleon, ziet de toekomst zonniger in. Maar alles slaat om wanneer de mannen richting het beroemde strijdveld worden gestuurd.

Die veldslag zelf blijft buiten beeld. Net als in Downton Abbey dienen historische gebeurtenissen hier meer als leidraad voor de rest van het drama. En dat ontwikkelt zich snel in dit geval. Edmund sterft bij Waterloo, Sophia is verscheurd door verdriet. En dan springt het verhaal 26 jaar vooruit in de tijd.

Wat er in de tussentijd precies is gebeurd, wordt tijdens de eerste aflevering langzaam duidelijk. We beleven het verhaal door de ogen van Anne. Ze verhuist naar de chique wijk die haar man heeft ontworpen, het Londense Belgravia, en komt daar in contact met de steenrijke familie waar haar dochter decennia geleden voor viel. Verschrikkingen uit het verleden komen zo weer aan het licht.

Er lijkt iets moois op te bloeien tussen Sophia en Edmund, maar alles loopt anders in Belgravia. Foto: KRO-NCRV.

Verwikkelingen in Britse upperclass

Schrijver Julian Fellowes, die deze nieuwe serie op zijn eigen boek baseerde, kiest na Downton Abbey en zijn Oscar-winnende film Gosford Park opnieuw voor de Britse upper class als arena. Emoties zijn vaak ingehouden, valse sneren worden deftig verwoord en intussen is er ook aandacht voor de levens van zwoegende bediendes.

Veel overeenkomsten dus, hoewel Belgravia zich vooral concentreert op één verhaallijn, die bovendien bij de start al een afgerond geheel is. Meer dan de zes afleveringen die er nu gepland staan, zullen er waarschijnlijk niet komen.

Belgravia oogt weer stijlvol, mede dankzij de 107 locaties die werden gebruikt om te filmen. De computer moest daar overigens wel aan te pas komen. Het echte Belgravia, dat bekend staat om de hagelwitte architectuur, zit tegenwoordig vol met streng beveiligde ambassades en was niet bruikbaar als filmset. De makers weken daarom uit naar Edinburgh. Dat de gebouwen daar eigenlijk van zandsteen waren, kon later digitaal worden opgelost.

De hoofdrollen in Belgravia zijn voor Tamsin Greig (The Diary of Anne Frank), Harriet Walker (Sense & Sensibility) en Tom Wilkinson (Michael Clayton). Het setontwerp en de muziek komen van dezelfde mensen die voor de uitstraling van Downton Abbey zorgden.

Voor de opnames van Belgravia werden er in totaal 107 verschillende locaties bezocht. Foto: KRO-NCRV.