De sportscholen blijven vooralsnog tot 1 september gesloten, zo besloot premier Mark Rutte. Dat betekent voor sportend Nederland dat thuis – en buiten – sporten nog even de norm blijft. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken en een nieuw impuls geven aan onze thuistraining?

Floor Eimers, tweede soliste van het Nationaal Ballet, heeft de afgelopen maanden vanuit haar appartement moeten trainen. Daar stond ze dan, op haar houten vloertje en de tafel als barre. "Ik heb een super-Amsterdams huis. Mijn huis staat scheef. Als ik mijn balans oefen, is dat helemaal niet realistisch", vertelt ze lachend. "En ik moet uitkijken dat ik mijn servieskast niet raak. Als danser heb je toch de ruimte nodig."

Van het Nationaal Ballet kreeg ze gelukkig al gauw een stukje dansvloer en een barre toegestuurd. "Als ik ga trainen schuif ik mijn meubels aan de kant", vertelt de balletdanseres. "Maar ik vind het wel leuk om m'n huis overdag echt als m'n huis te hebben. Na de training zet ik alles weer terug."

Floor Eimers oefent haar poses in de woonkamer. (Eigen foto)

Live sporten

Het magazine Women's Health riep na aankondiging van de lockdown de hashtag #iksportthuis in het leven. "Namens Women's Health proberen we zo ook anderen te inspireren om thuis te sporten", legt managing editor Caroline van Zijl uit. "Met huis-, tuin- en keukenmateriaal kun je prima fit blijven in een kleine ruimte."

Van Zijl is te spreken over de vele live work-outs die via Instagram worden aangeboden, zo ook door het platform zelf. "De live work-outs zorgen ervoor dat je structuur hebt en vastzit aan een tijdslot. Ik merk dat het een fijne stok achter de deur is." Naast dat het live sporten minder vrijblijvend is dan bijvoorbeeld een sportvideo via YouTube, heeft het ook een sociaal aspect. "Je hebt toch het idee dat je met anderen samen sport."

Caroline van Zijl doet oefeningen met de bank. (Eigen foto)

Creatief met thuis

In en om het huis zijn genoeg materialen te vinden om te gebruiken tijdens het sporten. "Met een plastic zak kun je bijvoorbeeld lunges doen. Je kunt de zak gebruiken om in en uit te schuiven met je been om zo je dijbenen te trainen", tipt balletdanseres Floor Eimers. "Wat ook goed werkt, is om flessen water te gebruiken als gewichtjes. En de keukentafel kun je gebruiken als barre." Of nog beter: het balkon. "Lekker stretchen over de reling. Heerlijk om dat buiten in de zon te doen."

Ook Van Zijl is handig met huis-, tuin- en keukentools. "Voor Women's Health hebben we laatst een vrijdagmiddagborrelwork-out gedaan met wijnflessen", vertelt ze. "De bank is ook een handig middel. Vanaf de bank kun je bijvoorbeeld je buikspieren trainen of 'dippen'. Je zet je voeten op de vloer en steunt met je armen op de bank, dan zak je met je heupen naar beneden." Verder kun je ook wat simpel sportgerei in huis halen. "Met een yogamat en wat elastieken kom je al een heel eind."

Blijvertje

Van Zijl verwacht dat mensen na de crisis ook meer thuis blijven sporten. "We horen dat mensen het fijn vinden dat ze hun eigen tijd kunnen indelen", weet ze. "Het thuis sporten zal wel afgewisseld worden met het sporten op locatie. Ik merk dat mensen de sportschool vooral missen als community. Dat ervaar ik zelf ook zo."