Een onafgebroken shot van vijf minuten, soepel slingerend door een jazzclub in Parijs. Met de openingsscène van Netflix-serie The Eddy trekt Oscarwinnaar Damien Chazelle (La La Land) zijn kijkers meteen mee in de muziekscene, die vol zit met gepassioneerde en gebroken mensen. De achtdelige reeks staat vanaf vrijdag op Netflix. NU.nl bekijkt vast de eerste aflevering.

Hoofdrolspeler André Holland, bekend uit Moonlight, is in The Eddy te zien als clubeigenaar Elliott. Zijn zaaltje zit halfvol, de zangeres klinkt ontstemd, en precies op die avond komt de manager van een muzieklabel binnenzetten. Het grote succes lijkt nog ver weg voor Elliott, een oud-muzikant die weigert om zelf op het podium te gaan staan en intussen worstelt met het gezinsleven dat hij in New York achterliet.

The Eddy bouwt dat drama geleidelijk op, waarmee er ook ruimte is voor de persoonlijke levens van medemuzikanten. Vooral belangrijk is de rol van Farid (Tahar Rahim), die zichzelf de woede van Servische gangsters op de hals heeft gehaald. Niet alleen muziekclub The Eddy gaat daaronder gebukt, maar ook zijn vrouw en twee kinderen.

Hoe emotioneel beladen dat wordt, blijkt na een onverwachte plotwending richting het einde van de eerste aflevering. Het drama krijgt steeds scherpere randjes, maar intussen bruist The Eddy ook van de liefde voor jazz. Typisch voor Chazelle, die ook in Whiplash en La La Land veel gevoel voor ritme en muziek stopte.

The Eddy is vanuit de hand gefilmd, in licht korrelige beelden die soms doen denken aan films uit de jaren zeventig. Een authentiek gevoel overbrengen was belangrijk voor Chazelle, vertelt hij aan Netflix. Hoewel hij het ook weer niet ouderwets wilde maken.

"Als je de woorden 'jazz' en 'Parijs' bij elkaar ziet, gaan mensen er vaak vanuit dat het oudere versies van de stad en muziek zijn", merkt de regisseur op. "Wij wilden ze in een modernere context plaatsen. The Eddy is een muzikale oase voor verschillende mensen, die allemaal worstelen met hun levens buiten de club. Maar als je binnenkomt, gaat het erom dat zij samen een universele taal vinden die ze kunnen delen, ongeacht hun afkomst."

De 35-jarige filmmaker heeft de eerste twee afleveringen van The Eddy zelf geregisseerd en treedt verder op als producent. Alan Poul, onder meer bekend door de hitserie Six Feet Under, neemt de laatste twee afleveringen voor zijn rekening.