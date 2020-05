In veel gezinnen drukt de combinatie van thuiswerken en zorg voor de kinderen steeds zwaarder op het gemoed. Ouders die de wanhoop nabij zijn of die even stoom willen afblazen kunnen nu bellen met een speciale ouderhulplijn. "Het belangrijkste is dat ze zich gezien en gehoord voelen", aldus een van de vrijwilligers.

"Een van de moeders uit mijn praktijk kreeg precies aan het begin van de corona-uitbraak een burn-out", zegt Jeannette van Kuik, oprichter van de ouderhulplijn. "Ze had net bij haar werk aangegeven verlof te nemen toen de scholen sloten en de kinderen thuis kwamen te zitten."

"Dat was voor haar zó zwaar. Ik heb gezegd: je mag me bellen om te huilen, te schreeuwen, wat je maar wil. Toen dacht ik: veel meer ouders hebben hier behoefte aan."

De hulplijn is een onderdeel van het KinderCoachGilde, de beroepsvereniging van kindercoaches. Dit zijn maatschappelijk werkers die kinderen met gedragsproblemen begeleiden door ze door middel van oefeningen zelf tot inzichten te laten komen in plaats van actief te adviseren.

De hulplijn is dan ook vooral bedoeld als luisterend oor, zegt Van Kuik. "Door vragen te stellen zien ouders uiteindelijk zelf in wat ze moeten veranderen."

Ouders zijn nu werknemer, onderwijzer en verzorger tegelijk

Volgens onderzoek van het Zilveren Kruis ervaart ruim de helft van de Nederlandse gezinnen meer stress, hebben ze een korter lontje, voelen ze zich somberder en zijn ze minder vrolijk sinds de uitbraak van de coronacrisis. Vooral de onzekerheid over hoe lang alles nog gaat duren en de angst dat iemand ziek wordt speelt mee.

Kindercoach Jaira Parera uit Utrecht is een van de 145 vrijwilligers van de hulplijn. Zij ziet dat het combineren van verschillende rollen veel onrust teweegbrengt bij ouders. "Ze moeten thuiswerken, maar ook kinderen vermaken, lesgeven en voor ze zorgen. Dat willen ze allemaal graag goed doen, maar het is erg zwaar. Dan ontstaat er onzekerheid."

“Als je kinderen hebt, ben je altijd alert. Nu ze altijd thuis zijn, kun je niet meer 'uit'.” Jeannette van Kuik, oprichter ouderhulplijn

Daarnaast zijn alle uitlaatkleppen weggevallen. "Als je kleine kinderen hebt, heb je een soort ingebouwde sensor", zegt Van Kuik. "Je weet altijd waar je kinderen zijn en bent constant alert. Op het moment dat de kinderen naar school of naar de opvang zijn kun je even ontspannen. Maar nu ze altijd thuis zijn, kan die sensor niet meer uit en loopt de spanning alleen maar op."

"Wij vertellen ze in de eerste plaats dat ze het goed doen", zegt kindercoach Anja van Veen-Oerlemans, die ook als vrijwilliger voor de hulplijn werkt. "Wij luisteren naar de ouders en maken duidelijk dat wij ze horen en zien. Maar we adviseren niet en geven ook geen tips. We vragen hoe ze het anders kunnen doen, zodat ze alles zelf weer op de rit krijgen. Veel ouders willen ook gewoon even stoom afblazen."

Versoepeling corona-maatregelen biedt lichtpuntjes

Het voordeel van stoom afblazen bij een hulplijn ten opzichte van bij vrienden of familie, is dat professionals bijna nergens meer van schrikken, zegt kindercoach Mabel Nuis.

"Niets is ons vreemd, wij hebben ervaring met heel veel verschillende situaties. Ouders reageren vaak opgelucht omdat wij vanuit een plaats van begrip en compassie kunnen reageren."

Vanaf maandag mogen kinderen weer naar school en in de komende maand is er langzaam weer meer mogelijk buitenshuis. "Dat is heel goed voor ouders", zegt Van Kuik. "Waar veel ouder angstig van werden, is dat je niet weet hoelang dit gaat duren. De versoepeling geeft ze weer wat perspectief."