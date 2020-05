Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: een ontbijtsmoothie met banaan, koffie en havermout.

Ontbijtsmoothie Bereidingstijd: 5 minuten

Soort gerecht: ontbijt

Aantal personen: 2

Zeker op warme dagen kan het heerlijk zijn om te ontbijten met een frisse smoothie. Na deze ontbijtsmoothie ben je meteen wakker, er gaat namelijk espresso doorheen.

Samen met de banaan, pindakaas en melk geeft dat een heerlijke mokkasmaak. Wie plantaardig eet, kan de melk vervangen door haver- of amandelmelk en de honing door ahornsiroop.

De ingrediënten voor een smoothie met banaan, koffie en havermout. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

De ingrediënten voor de smoothie

2 bananen

250 milliliter espresso, afgekoeld

250 milliliter volle melk

50 gram havermout

2 eetlepels pindakaas, zonder stukjes

1 eetlepel honing (optioneel)

Zo maak je de smoothie

Snijd de avond ervoor de bananen in plakjes en vries ze in in een diepvrieszakje. Doe 's ochtends de bevroren plakjes banaan samen met de afgekoelde koffie, de melk, havermout, pindakaas en eventueel de honing in een sterke blender of keukenmachine. Laat de machine net zo lang draaien totdat je een romige substantie hebt. Je kunt dit ook doen met behulp van een staafmixer en een hoge mengbeker.

Eet smakelijk!