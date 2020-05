Presentator Ajouad El Miloudi gaat op zoek naar jonge veelplegers, Tom Cruise moet een onmogelijke missie zien te volbrengen. In samenwerking met Superguide zet NU.nl drie televisietips voor de woensdagavond op een rij.

Reportageprogramma: Ajouad en de top 600

20.25 - 21.20 uur op NPO3

In dit eerste deel uit een tweeluik gaat El Miloudi op zoek naar jonge Amsterdamse criminelen, die in de top zeshonderd van veelplegers staan. Waarom gaan ze de criminaliteit in? En hoe kunnen deze jongeren geholpen worden?

Documentaireserie: Het Wad

20.40 - 21.30 uur op NPO1

Documentairefilmer Ruben Smit, onder meer bekend door De Nieuwe Wildernis, komt in deze serie met unieke beelden van het Waddengebied. Zo kijken we onder meer naar de geboorte van een zeehondje, parende mossels en meedogenloze meeuwen. Het Wad verscheen eerder als documentaire in de bioscoop en is vanaf woensdag te zien als documentairereeks, die in totaal uit vier delen bestaat.

Actiefilm: Mission: Impossible - Fallout

20.30 - 23.25 uur op Veronica

Tom Cruise haalt opnieuw duizelingwekkende stunts uit in deze zesde Mission: Impossible-film. In Fallout moet hij de wereld zien te redden van De Apostelen, een terroristische organisatie die achter de schermen hulp krijgt van een CIA-agent (Henry Cavill). Het spionagespektakel werd in 2018 lovend ontvangen en behaalde een wereldwijde omzet van bijna 800 miljoen dollar (740 miljoen euro). Daarmee werd Fallout de best verdienende film uit de populaire actiereeks.

