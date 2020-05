De burgemeester van Tilburg riep deze week op de cadeaus voor Moederdag (zondag 10 mei) niet zaterdag te kopen, maar de inkopen te spreiden over de week vanwege het coronavirus. De vrees is dat het anders te druk wordt in de winkelstraten. Wie liever helemaal de stad niet in gaat, heeft genoeg andere mogelijkheden. Per brievenbuspost kun je namelijk ook originele moederdagcadeaus versturen.

Brievenbusappeltaart

Wat brievenbustaart betreft wordt het aanbod steeds groter. Zo heeft Bakkerij Margriet een speciale brievenbusappeltaart. De taart weegt 750 gram en kost 17,40 euro inclusief verzendkosten en een persoonlijk kaartje.

Via The Daily Pie Post bestel je eenpersoons taartpunten, bijvoorbeeld pecan pie of red velvet cake. De taartpunt wordt in een stevig doosje als briefpost verstuurd. Dit kost 13,12 euro inclusief verzendkosten en een persoonlijke boodschap.

Deze appeltaart past precies door de brievenbus. (Foto: Bakkerij Margriet)

Brievenbusworstenbroodjes

Bourgondische moeders worden ongetwijfeld blij van een pakketje worstenbroodjes op de deurmat. Bij Brabantse Worstenbroodjes kun je vijf huisgemaakte worstenbroodjes laten bezorgen per brievenbuspost. Grotere hoeveelheden gaan per pakketpost. Een brievenbusbestelling van vijf worstenbroodjes kost 12,50 euro inclusief verzendkosten en een persoonlijk kaartje.

Droogbloemen op een podium

Via Bloomon kun je je moeder verrassen met negen droogbloemen, inclusief een houten balkje waar ze de bloemen in kan steken. Er zijn twee varianten: Flowergram Sweet Candy, met roosjes, geurende lavendel en speels gras, en Flowergram Floral Resort, met een waaier, roosjes en de gekrulde nerf van een palmblad. Een brievenbuspakketje met droogbloemen kost 19,90 euro inclusief verzending en een persoonlijk kaartje.

Brievenbuscocktails

Dyan Tjon van cocktailbarservice Barblog.nl bedacht een manier om mensen thuis te laten genieten van een professionele cocktail: Mailtails. In zijn webshop bestel je bijvoorbeeld een Pineapple Pornstar Martini, een Amaretto Sour of, speciaal voor Moederdag, een Lucky Mama Clover Club. De cocktails worden vacuüm verpakt en inclusief garnering in een brievenbuspakketje verzonden. Mailtails kosten rond de 7 euro per stuk, verzenden kost 4,95 euro. Voor moeders die geen alcohol drinken, zijn er mocktails.

Een van de verzendbare cocktails. (Foto: Sabrina van Duijn)

Boerenkaas in de brievenbus

De Firma Kaas heeft abonnementen waarmee je elke week of elke twee weken een brievenbusdoos met verse boerenkaas kunt laten bezorgen. Een abonnement kun je eenvoudig pauzeren of stopzetten. Kies voor handgemaakte kaas van boerderij De Twee Hoeven, De Witte Welle, Koopman of Kuiper, of laat je elke maand verrassen. Een stuk brievenbuskaas kost ongeveer 8 euro per keer.

Brievenbuschocoladekunst

Via Friandries verras je je moeder met een doosje luxe bonbons die er niet alleen kunstig uitzien, maar ook nog eens bijzonder smaken. Zo bevat bonbon Yu-to-the-zu de smaken van yuzu, rijstazijn en miso, en smaakt Monday morning naar gember, mango en yoghurt. Een doosje met negen bonbons kost inclusief verzendkosten 21,55 euro. Bij elke verzending zit een menukaart met uitleg over de smaken.

Een bosje bloementhee

Via Bloem in je thee kun je een 'bosje' bloementhee naar je moeder versturen. In het brievenbuspakketje zit 25 gram bloemenweeldethee, een theebloem en een thee-ei. Een doosje brievenbusthee kost 12 euro inclusief verzendkosten en een handgeschreven kaart.