Het aanbod van Videoland is opnieuw uitgebreid met verschillende films en series. Denk aan drie films uit de Resident Evil-reeks en het nieuwste seizoen van de komische sciencefictionserie Future Man. Bekijk hieronder het volledige overzicht.

Films

Good Kill

Ethan Hawke speelt in deze oorlogsthriller een dronepiloot die vanuit de Verenigde Staten tegen de Taliban vecht. Twaalf uur per dag bestuurt hij oorlogsvliegtuigen, om vervolgens terug te keren naar zijn gezin. Wanneer hij geheimzinnige orders van de CIA krijgt, zet dat de relatie met zijn vrouw onder zware druk.

Resident Evil-films

In deze reeks actiefilms, gebaseerd op de gelijknamige games, neemt Milla Jovovich het op tegen een boosaardig bedrijf dat ervoor heeft gezorgd dat de wereld wordt overspoeld door zombies. Tussen 2002 en 2016 verschenen er in totaal zes films. Deel 1 (Resident Evil), deel 2 (Apocalypse) en deel 6 (The Final Chapter) zijn nu op Videoland te vinden.

Me Before You

Emilia Clarke, met name bekend door Game of Thrones, speelt in deze romantische film een jonge vrouw die wordt ingehuurd om een rijke bankier te verzorgen. Lou moet erg wennen aan de invalide Will (Sam Claflin), die sinds een ernstig ongeluk alle levenslust is verloren. Maar geleidelijk beginnen de twee meer voor elkaar te voelen.

Video Trailer Resident Evil: The Final Chapter

Series

Future Man - seizoen 3

Josh Hutcherson (The Hunger Games) speelt in deze komische sciencefictionserie een gamer die erachter komt dat de personages uit zijn favoriete spel echt bestaan. Tiger en Wolf zijn teruggereisd vanuit de toekomst om hulp in te schakelen. Het drietal schiet heen en weer door de tijd om te voorkomen dat de wereld wordt vernietigd door een virus. Ze lopen echter constant tegen nieuwe problemen aan die ze onverhoopt veroorzaken. Future Man knipoogt volop naar sf-klassiekers als The Terminator.

Profession: Queen! - seizoen 1

De echtgenotes van gekroonde staatshoofden hebben geen officiële functie, dus hoe ziet hun dagelijks leven er eigenlijk uit? In drie afleveringen worden de levens van Letizia van Spanje, Mathilde van België en Máxima van Nederland onder de loep genomen.

BING - seizoen 4

Deze kinderserie volgt het konijntje Bing. Hij zit barstensvol energie en is enorm nieuwsgierig naar de wereld om hem heen. De kleinste kijkers kunnen ook iets opsteken van de kleurrijke avonturen.