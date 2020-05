In tijden van crisis zijn mensen meer bereid om anderen te helpen. Dat levert ontroerende, vrolijke en hoopgevende verhalen op. Deze week in onze miniserie: Maurice Mollet uit Best ondersteunt met zijn motorvriendenclub Ryders for Health de Noord-Brabantse zorgsector door medische materialen langs te brengen.

Het begon allemaal zo'n drie jaar geleden, toen Mollet werd uitgenodigd voor een WhatsApp-groep van zijn overbuurjongen. De insteek: motorritjes organiseren voor vrienden.

"Dit groeide al snel uit tot een gemêleerd gezelschap motorrijders", vertelt Mollet. Het doel van de club is puur recreatief. "We hebben niks met tekens en namen. Als mensen zin hebben, mogen ze mee op pad."

Van terrasjes naar zorgcentra

De motorvriendengroep toert normaliter door de Benelux. Daarnaast stonden dit jaar een een trip naar St. Tropez en Route 66 gepland. "De coronacrisis gooide roet in onze plannen en avonturen. Naar aanleiding van de crisis wilde een van onze motorvrienden mondkapjes inzamelen voor de huisartsenpost van een bevriende arts in Boxtel", vertelt Mollet.

Dat bracht hem op een idee. "Ik dacht: waarom pakken we het niet breder aan? Naar terrasjes toeren met de motorclub zat er voorlopig toch niet in. Het leek me mooi om in plaats daarvan een goed doel te ondersteunen."

“De medische materialen die we ontvangen delen we uit aan de meest behoevende huisartsenposten en zorginstellingen.” Maurice Mollet, lid van Ryders for Health

Een oproep op Facebook riep veel reacties op. "We hadden sponsoren nodig om aan verantwoord medisch materiaal te komen. Vrienden van ons doneerden via hun bedrijf mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. "Dankzij diverse sponsoring van zowel particulieren en bedrijven kon de motorclub aan de slag." Mollet vervolgt: "De materialen die we ontvangen delen we uit aan de meest behoevende huisartsenposten en zorginstellingen."

De motorvrienden overhandigen een doos mondkapjes. (Foto: Ryders for Health)

RIVM-proof

De motorgroep bestaat normaliter uit zo'n 25 vrouwen en mannen, schetst Mollet. Langs de zorgcentra toeren doen ze liever niet met zijn allen tegelijk. "We proberen alles RIVM-proof te doen.

In de appgroep vragen we meestal wie zin heeft om mee te gaan. Dan gaan we met een groepje van maximaal vier à vijf mensen de weg op. We brengen niet alleen mondkapjes, maar ook handschoenen, gel en zelfs plastic pakken. Die hebben we gekregen van een donor uit de schildersbranche."

Stoere motorrijders

Wat komen die stoere mannen hier doen, dacht Helma Vermeer, welzijnsmedewerker bij zorgcentrum De Vloet in Oisterwijk. De Ryders for Health stonden plots op de stoep. "Dat ze mondkapjes kwamen brengen had ik op dat moment niet verwacht."

"Op 1,5 meter afstand hebben ze honderd mondkapjes aan mij overhandigd", vertelt ze. "Je hebt nooit genoeg mondkapjes als zorgcentrum. We waren erg blij met deze extra voorraad."

“We komen ronkend met onze Harley Davidsons aan bij de zorgcentra.” Maurice Mollet, lid van Ryders for Health

Inmiddels is de lijst met zorgcentra en huisartsenposten die ondersteund zijn door de motorvrienden steeds langer aan het worden. Mollet geniet van de positieve reacties die de vriendengroep ontvangt. "Je moet je voorstellen dat wij ronkend aankomen bij die zorgcentra, met het geluid van onze Harley Davidsons. Staan al die oudjes voor het raam te zwaaien", lacht hij. "Niet alleen de zorgcentra maken we blij, ook de ouderen vinden het prachtig om te zien."

Voorlopig zijn de Ryders for Health nog lang niet klaar met hun missie. "De positieve reacties stimuleren ons om door te gaan."