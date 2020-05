Door de coronacrisis zagen veel Nederlanders hun geboekte vakantie aan zich voorbijgaan. Als gevolg zoeken veel mensen nu dichter bij huis een alternatief. Hoe kun je een ontspannend weekendje weg zonder je gezondheid of die van anderen in gevaar te brengen?

Trekkershutten in Drenthe

In natuurgebied Het Hart van Drenthe staan vier moderne trekkershutjes ('cabiners') die alleen te voet bereikbaar zijn. Afhankelijk van de hut die je boekt, kom je na een wandeling van 4 tot 18 kilometer aan bij de accommodatie. De deur opent met een toetsenpaneel waarvan je de cijfercode van tevoren per mail krijgt. Een sleuteloverdracht met de beheerder is dus niet nodig.

In het hutje vind je twee tweepersoonsbedden, een koelkastje, een koffiezetter, een houtkachel en buiten is een waterpomp. Let op: slaapzakken, eten en drinken neem je zelf mee. Houd er rekening mee dat je middenin een natuurgebied zit en dat er in de omtrek geen andere voorzieningen zijn.

Een van de trekkershutten in het Hart van Drenthe. (Foto: Pie Aerts)

Vakantiepark Efteling Bosrijk

Het attractiepark blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten, maar met ingang van vrijdag 8 mei start De Efteling een van haar vakantieparken weer op. Normaal gesproken geeft een overnachting je automatisch toegang tot het pretpark. Omdat dat nu niet kan, worden de kamers en huisjes voor een gereduceerde prijs aangeboden.

"Het park is dicht, maar je kunt hier wel heel mooi wandelen in de Loonse en Drunense Duinen", zegt woordvoerder Laura van den Bos van De Efteling. Omdat de organisatie wil dat er alleen bezoekers uit dezelfde huishoudens komen, blijven de groepsaccommodaties voorlopig nog gesloten.

Natuurhuisje

Het handelskenmerk van Natuurhuisje is dat ze alleen vakantiewoningen verhuren die afgelegen in de natuur of op kleinschalige vakantieparken liggen. Je hebt keuze uit ruim drieduizend vakantiehuisjes in Nederland die je kunt filteren op onder meer de ligging (aan het strand, in het bos, in een dorp) en voorzieningen (met sauna, eigen tuin, open haard). De meeste huisjes kun je boeken zonder dat er een sleuteloverdracht aan te pas komt.

Betaalbaar kamperen bij particulieren

Campspace is een soort Marktplaats voor kampeerplekken. Mensen bieden hier hun schuur, tuin weiland of dakterras aan als kampeerplaats. Sinds de coronacrisis worden er drie tot vier keer meer boekingen gedaan, ziet Hugo van Donselaar, CEO van Campspace. "Nu de vakanties naar Bali zijn geannuleerd, maar mensen nog wel op een unieke manier weg willen neemt lokaal toerisme een enorme vlucht", zegt hij tegen NU.nl.

Voor een eenvoudige kampeerplaats betaal je tussen de 5 en 15 euro per nacht, maar je kunt ook een caravan met privésauna of een pipowagen reserveren. Check wel even de extra maatregelen die de verhuurders nemen in verband met corona. Ook hier geldt: neem je eigen eten en drinken mee.

Kamperen aan het water op dertig minuten afstand van je huis. (Foto: Campspace)