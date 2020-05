Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

Dinsdag is de laatste dag dat animatieliefhebbers nog naar Open Season kunnen kijken, in Nederland uitgebracht als Baas in Eigen Bos. Later deze maand worden nog meer series verwijderd. Een opvallende titel daarbij is de sitcom Full House. Bekijk hieronder het volledige overzicht.

6 mei:

LoveTrue

Open Season

9 mei:

Aiyyaa

The Adventure Club

Ken Burns: The War (1 seizoen)

Madras Cafe

Pyaar Ka Punchnama



15 mei:

The Musketeers (3 seizoenen)



18 mei:

12 Monkeys (2 seizoenen)

21 mei:

Feed the Beast (1 seizoen)

The Mind of a Chef (5 seizoenen)



22 mei:

Dramaworld (1 seizoen)

31 mei:

Full House (8 seizoenen)

Hotel Beau Séjour (1 seizoen)

1 juni:

Botched Up Bodies (1 seizoen)

Bringing Sexy Back (1 seizoen)

Cannabis (1 seizoen)

Court Justice (1 seizoen)

Ghost Town Gold (1 seizoen)

Horror Homes (1 seizoen

Kitten Rescuers (1 seizoen)

License to Drill (1 seizoen)

Mr. Selfridge (4 seizoenen)