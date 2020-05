Het coronavirus zette een streep door de Bevrijdingsfestivals, die dit jubileumjaar extra feestelijk zouden worden. Enkele activiteiten gaan met wat aanpassingen en zonder publiek wel door. NU.nl tipt vijf livestreams.

5 mei-concert met Simone Kleinsma, Van Velzen en meer.

Ieder jaar organiseert het Nationaal Comité het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam, waarbij het publiek vanaf de kades gratis kan komen kijken. Dit jaar wordt dat aangepast naar een concert vanuit de foyer van Theater Carré. Simone Kleinsma, Giovanca Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut treden op, begeleid door het Metropole Orkest.

Martin Garrix treedt op vanaf zijn jacht

Martin Garrix probeert in isolatie het beste te maken van de feestdagen. Zo livestreamde hij op Koningsdag al een dj-set vanaf de top van de A'DAM TOREN. Op Bevrijdingsdag geeft hij al varend door de Hollandse wateren een soortgelijk optreden vanaf zijn jacht.

Martin Garrix tijdens een show (Foto: BrunoPress)

Bevrijdingsquiz van Upbeatles

De quizmakers van Upbeatles presenteren een thuispubzquiz waarin in vier rondes je kennis over de Tweede Wereldoorlog wordt getest. Deelname aan de quiz is gratis en je hoeft je niet van tevoren aan te melden. De quiz wordt gelivestreamd via YouTube, de vragen beantwoord je via Google Forms.

Live vanuit Paradiso: GIAN

GIAN is de band van producer, muzikant en vocalist Johnny Ray en vocalist Eddie Dukan. Ze combineren dromerige Nederlandstalige teksten met drumcomputers en indierock. De eerste single Hennessy kwam in 2018 uit en sindsdien stonden de mannen onder meer op Eurosonic.

Rotterdam At Home Fest

Het Bevrijdingsfestival in Rotterdam kon net als in alle andere steden niet doorgaan dit jaar. In plaats daarvan is er wel het Rotterdam At Home Fest, waar artiesten en dj's uit de stad een podium krijgen. Onder meer Elijah Waters, Hypnotize Soundsystem, Nala Brown treden op.