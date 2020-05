Pretparken en dierentuinen blijven voorlopig nog gesloten, maar denken achter de schermen volop na over hoe ze zelf vorm kunnen geven aan de anderhalvemetermaatschappij. Hoe ziet zo'n bezoek eruit als de parken hun deuren weer openen?

Een uitje naar het pretpark of de dierentuin is ontspannend en goed voor het geestelijk welzijn, stelt Kees Klesman, directeur van de Club van Elf. Dat is de overkoepelende vereniging van de grootste dagattracties van Nederland. "Als je samen met de mensen die voor jou ertoe doen iets actiefs onderneemt, zoals een pretparkbezoek, verbind je je met elkaar en maak je herinneringen", zegt hij. "Het is voor iedereen: van jong tot oud."

De Club van Elf vindt het daarom belangrijk dat dagattracties weer opengaan, ook als dat betekent dat ze verlies draaien in de anderhalvemetereconomie. Samen met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen publiceerde de vereniging vorige week het protocol Veilig Samen Uit. Daarin wordt geschetst hoe een dagje pretpark of dierentuin er in de toekomst uit gaat zien.

Volgens dit protocol moeten dagattracties drie algemene zaken kunnen garanderen: 1,5 meter ruimte tussen huishoudens, extra hygiënemaatregelen zoals desinfectiemiddelen en regelmatige schoonmaakbeurten van bijvoorbeeld veiligheidsbeugels en extra informatie zoals bewegwijzering in het park en getraind personeel.

Kom niet op de bonnefooi

Wanneer de parken de deuren weer openen, vergt een dagje pretpark of dierentuin meer voorbereiding dan voorheen. Dat begint al bij het kopen van een ticket. Dat kan in veel gevallen alleen nog maar online. "Op de bonnefooi naar het park komen gaat niet meer", zegt woordvoerder Mandy van der Tak van Walibi Holland. "Je koopt van tevoren een ticket voor een specifieke datum."

Om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, mogen er aanzienlijk minder mensen tegelijkertijd naar binnen dan voor de coronacrisis. Zo geeft een woordvoerder van het Limburgse pretpark Toverland aan dat de maximale bezoekerscapaciteit van het park met 50 procent omlaag zal gaan bij heropening. De verkoop van online tickets helpt parken om het aantal bezoekers per dag in de gaten te houden.

Grote katachtigen lijken gevoelig te zijn voor het coronavirus. (Foto: NU.nl/Erna van den Berg)

Extra beperkingen bij apen en grote katten in dierentuinen

Ook in dierentuinen moeten de observatieplaatsen volgens het protocol zo worden ingericht dat ieder gezelschap 1,5 meter afstand kan houden. Daarnaast gelden er extra beperkingen bij verblijven van bijvoorbeeld tijgers of leeuwen en apen. Dit omdat er aanwijzingen zijn dat ook katachtigen en primaten het coronavirus kunnen krijgen.

Dierenparken willen zelf nog geen specifieke uitspraken doen over hoe een dagje uit er in de toekomst uit gaat zien. "We zijn nog volop aan het nadenken over hoe we alles kunnen realiseren, maar tot die tijd wachten we de adviezen van de overheid en het RIVM af", zegt woordvoerder Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo.

Efteling heropent vakantiepark

Met ingang van 8 mei heropent de Efteling het vakantiepark Bosrijk. Daarmee is het tot nu toe het enige park dat voorzichtig weer een onderdeel opent. Het attractiepark zelf blijft dicht, maar bezoekers kunnen tegen een gereduceerde prijs wel een familiekamer of vakantiehuisje boeken.

"Zo kunnen we kijken hoe de maatregelen in de praktijk werken en of we ze ook in de andere accommodaties kunnen inpassen", zegt woordvoerder Laura van den Bos. Over de heropening van het park doet ze nog geen uitspraken.

Belangrijkste richtlijnen Kom alleen of met het eigen huishouden, maar niet met vriendengroepen of gecombineerde gezinnen

Kom met eigen vervoer

Blijf thuis bij gezondheidsklachten

Betaal zoveel mogelijk contactloos

Volg de aanwijzingen van het personeel op

Eén gezelschap per voertuig in attracties in plaats van een gemengde samenstelling

