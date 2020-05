Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: een goedgevulde lunchwrap met gerookte kip, appel, rauwkost en truffelmayonaise.

Bereidingstijd: 5 minuten

Soort gerecht: lunch

Aantal personen: 4

Met de tortillawrap kun je alle kanten op: maak er tortillachips mee, gebruik de wrap als snelle pizzabodem of ga voor een (koude) lunchwrap met goede vulling.

Het is altijd belangrijk om te zorgen dat de wrap iets smeuïgs, sappigs en knapperigs bevat. In dit geval zijn dat de truffelmayonaise, de komkommer en de wortelreepjes.

Wees niet te zuinig met de vulling. Hoe voller de wrap, hoe smakelijker. Zorg er natuurlijk wel voor dat je de wrap nog kunt oprollen.

De ingrediënten voor de lunchwrap met gerookte kip, appel en truffelmayonaise. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

De ingrediënten voor de lunchwrap

4 tortillawraps naar keuze

3 eetlepels truffelmayonaise

1 gerookte kipfilet

1 groene appel

1 halve komkommer, in de lengte gehalveerd

150 gram peen julienne (wortelreepjes)

Vegetarisch alternatief: vervang de kip door vegetarische vleeswaren of wat plakjes belegen kaas.

Zo maak je de lunchwrap

Besmeer de wraps met de truffelmayonaise en verdeel de wortelreepjes erover. Snijd de kipfilet, appel en komkommer in dunne plakjes. Verdeel dit in een strook over het midden van de wraps. Rol de wraps stevig op en snijd ze met een mes schuin doormidden.

Eet smakelijk!