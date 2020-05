Nu bij veel mensen werk en sociale activiteiten zijn weggevallen, blijft er tijd over om te niksen. Maar een beetje lanterfanten blijkt in de praktijk nog knap lastig, ondervond ook schrijfster en journalist Maartje Willems. In haar boek Niksen. De kunst van het Lanterfanten legt ze uit hoe dat komt.

Je boek is eigenlijk een pleidooi voor niksen. Leg uit.

"We leven in een hele snelle wereld waarin we van alles moeten. Zelf vind ik het eigenlijk heel lekker om af en toe gewoon een beetje lui te zijn. Maar ik merk dat mensen bij het woord 'lui', al snel negatieve associaties hebben."

"Toen er vorig jaar in Time Magazine een artikel verscheen over The Dutch art of doing nothing was ik verbaasd. Het ging erover dat wij hier in Nederland een speciaal woord voor hebben: niksen. Maar gek genoeg zijn we hier zelf helemaal niet zo goed in, terwijl het heel fijn kan zijn om een beetje doelloos bezig te zijn. We worden er heel rustig van. "

Wat is niksen precies?

"Écht niksen is eigenlijk heel moeilijk. Mijn definitie van niksen is: 'geen activiteit uitvoeren en er ook geen plannen'. Een dagje Nexflixen valt daar dus niet onder. Mediteren ook niet, dat dient immers een doel. Namelijk dat je rustig wordt en je emoties en gedachtes beter kunt observeren. Een belangrijk kenmerken van niksen is dat het geen enkel doel dient. Denk aan dingen als een beetje uit je raam staren."

Maar niksen heeft toch ook nut? Zo schrijf je zelf in je boek dat het goed is voor je creativiteit én meer rust en tevredenheid oplevert.

"Dat klopt. Maar dat moet niet het doel zijn. Want het fijne aan niks is juist dat het niet nuttig hoeft te zijn."

Waarom vinden we het moeilijk om helemaal niets te doen?

"Dat heeft er mee te maken dat we onszelf graag nuttig voelen. Ik keek vroeger veel naar Oprah, en haar slogan is: Live your best life. Op zich een inspirerende uitspraak, maar het zorgt er ook voor dat je de lat hoog legt. Voor niksen is dan geen ruimte, dan ben je je tijd immers niet optimaal aan het benutten.

Denk dat je niksen nu makkelijker is dan normaal?

"Dat gaat natuurlijk niet op voor de mensen met een vitaal beroep, maar voor een heleboel andere mensen wel. De sociale druk is weggevallen. Als je weet dat er niet allerlei feestjes of leuke activiteiten zijn die je mist, is het een stuk makkelijker om een beetje doelloos op de bank te hangen."

Heb je tips hoe je goed kunt niksen?

"Ja. Soms betrap je je jezelf er heel even op dat aan het niksen bent. Vaak voel je je dan gelijk schuldig en ga je iets nuttigs doen. Probeer op zo'n moment het niksen een beetje te rekken. Je moet niksen niet plannen, dat werkt niet. Wachtkamers zijn bij uitstek plekken om te niksen. Pak dan niet je telefoon erbij, maar ga gewoon voor je uit staren."