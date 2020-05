Alles is afgelast of versoberd en anders dan anders. Dat geldt dus ook voor de Nationale Herdenking op 4 mei. Maar herdenken kan altijd: struikel tijdens een wandeling over Stolpersteine of luister via een livestream naar verzetsverhalen. Een overzicht van zes herdenkingsactiviteiten zonder samenscholing.

Hang een herdenkingsposter op

Een goed begin van de herdenking én 5 meiviering is aan buren en voorbijgangers laten zien dat we samen herdenken, vindt het Centraal Joods Overleg (CJO).

Het CJO ontwierp, gesteund door de Raad van Kerken in Nederland (RvK) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een herdenkingsposter en roept iedereen op deze poster achter het raam te hangen. Krantenlezers hebben hem vast al zien langskomen, want de poster werd op 30 april gepubliceerd in de Nederlandse kranten. Downloaden en printen kan ook.

Zoek de struikelstenen in je stad of dorp

De stadswandelaar heeft ze vast weleens gezien: goudkleurige steentjes tussen de straatstenen met daarop namen en bijbehorende geboorte- en sterfdata. Ook de plaats van overlijden staat op de steen. Vaak gaat het om een kamp.

Dit zijn struikelstenen of Stolpersteine, een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die ze in heel Europa laat plaatsen. De stenen worden gelegd voor de huizen vanwaaruit slachtoffers van het nazisme verdreven zijn.

Een persoon wordt pas vergeten als zijn naam wordt vergeten, stelde de Duitse kunstenaar. Inmiddels liggen de steentjes in 1.265 Duitse gemeenten en in 21 verschillende Europese landen. Nederlandse gemeenten houden online bij waar en hoeveel steentjes er liggen.

De vier steentjes van de familie Frank in Amsterdam. (Foto: NU.nl)

Zelf de taptoe spelen

Op 4 mei zijn we om 20.00 uur traditiegetrouw twee minuten stil. Omdat de Nationale Herdenking op de Dam niet doorgaat, roept het Amsterdams 4 en 5 mei comité muzikanten op om 's avonds om 19.59 uur met de ramen open of op het balkon het traditionele taptoesignaal­ te spelen. Daarna volgen twee minuten stilte.

Tikkie voor bloemen

De betaalapp Tikkie werkt dit jaar samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om toch echte bloemen te kunnen leggen bij een van de 3.900 oorlogsmonumenten in het land. De opbrengst van de actie gaat naar de sierteeltsector. Via deze link kunnen Nederlanders eenmalig 4,50 euro storten. Daarmee worden tulpen gekocht en neergelegd bij de oorlogsmonumenten in Nederland.

Je kunt ook virtuele bloemen bij een specifiek Nederlands monument neerleggen. Zoek het monument op in de database en klik op 'leg een bloem'.

Kinderen kunnen zich aanmelden om (gratis) een bloem te schenken en een vrijheidswens te delen. Deze bloemen worden verzameld bij het oorlogsmonument in Madurodam. Via deze link kunnen kinderen hun bloem aanvragen en een vrijheidswens insturen.

Een maquette van het Nationaal Monument op de Dam in Madurodam. (Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Open Joodse Huizen

Elk jaar vindt in Nederland Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet plaats. Op 4 mei worden in zo'n 25 plaatsen op 200 adressen in heel Nederland herdenkingen georganiseerd. Dit jaar gebeurt dat noodgedwongen virtueel. Vertellers delen verhalen in de huizen waar mensen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog woonden en werkten.

Dit jaar vindt Open Joodse Huizen | Huizen van verzet plaats via een livestream en het thema is Verhalen van bevrijding en terugkeer. Via de livestream kun je luisteren naar bijvoorbeeld Deborah Kalkoene, die vertelt over het leven van haar grootouders die Auschwitz overleefden. Of het verhaal over het Amsterdamse Merwedeplein, dat een grote rol speelde in de Jodenvervolging.

Aankondiging van een herdenking. (Foto: Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet)

Vlag halfstok, stilte en een kaars

Wat dit jaar niet anders dan anders is: de vlag, de stilte en het vuur. De Nederlandse vlag mag op 4 mei de hele dag halfstok hangen. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil.

En wie wil, kan 's avonds om 21.00 uur een kaarsje voor het raam aansteken of een fakkel in de tuin of balkon. Dit staat dan symbool voor het Vrijheidsvuur, laat de organisatie Wageningen45 weten.