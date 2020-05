Een plan voor ouders, kinderen of wie dan ook die nu iets te doen zoekt: een echte boomhut bouwen. Maak er één met een luik, een brandweerpaal of laat kinderen zelf wat experimenteren.

"Een boomhut heeft iets magisch", zegt Antoinette Blok, gecertificeerd boomhuttenbouwer. "Voor kinderen betekent het vrijheid: even weg van alles, naar een wereld waarin alles kan. En volwassenen worden weer kind als ze een hut bouwen. Het is iets dat je nooit vergeet."

Blok heeft al meer dan honderd hutten gebouwd. "Ik was vroeger hele dagen weg van huis en speelde altijd buiten. Nu lijkt daar minder ruimte voor, ouders zijn vaker overbezorgd. Terwijl het voor kinderen zo heerlijk is. Ze zijn bezig, ze zijn buiten, en een boomhut prikkelt de fantasie."

De beste tips voor het maken van een boomhut?

"Voor een beginneling is het makkelijk om vlak bij de grond te werken. Maak een platform op palen rondom een boom. De palen steek je minimaal 60 centimeter diep in de grond, stamp ze vanaf onder goed aan. Maak aan de palen een platform van balken en planken. Bevestig de balken door-en-door met een draadeind aan de palen. Dat is veel steviger dan een paar schroeven. Houd wat afstand tussen de planken, zodat het water weg kan lopen."

“Bouw in de hut bijvoorbeeld een knikkerbaan. Of een geheime opbergplek, wat dacht je daarvan?” Antoinette Blok, professioneel boomhuttenbouwer

"Als je een draagbalk toch aan de boom wil bevestigen, zorg er dan voor dat je iets in de boom aanbrengt waar de balk op rust. Daarmee klem je de sapstroom in de boom niet af."

"Op het platform maak je dan een wandje van balkjes dat je betimmert met planken. Vier wandjes en de basis van de hut staat. Als je tegen de bouw van het dak opziet, span er dan een zeil overheen."

"Het is een goed idee om eerst een plattegrond te maken. Kinderen kunnen leuk gaan tekenen en knippen en plakken over hoe de hut eruit moet komen te zien. Laat ze zelf alvast een vlag maken voor de hut."

Een boomhut op palen, laag bij de grond. (Bron: Boomhutbouwen.nl)

Welke leuke dingen zou je kunnen toevoegen aan de hut?

"Zoveel! Een zelfgemaakte schommel van een boomtak aan een touw, een systeem om een emmer binnen te halen. Je kunt een klimpaal maken door gaten te boren in een van de palen en daar stukken van een oude bezemsteel doorheen te slaan. Of gebruik een steigerpijp als paal om naar beneden te glijden. Dat is niet zo moeilijk: gewoon met een grondboor een gat maken, de paal erin en aanstampen."

Wat heb je nodig voor het bouwen van een boomhut? Palen, bijvoorbeeld van een tamme kastanje

Balken, bijvoorbeeld van douglashout

Planken, bijvoorbeeld sloophout

Schroefboormachine

Decoupeerzaag

Afkortzaag

Hamer

Spijkers

Draadeind

Eventueel een zeil als dak

"Een luik in de bodem is gaaf, maar wel wat moeilijker om te maken. Ook leuk voor gevorderde klussers: echte ramen in de boomhut zetten, een uitkijktoren of balkonnetje maken, een touwbrug..."

Zit het plezier voor kinderen niet vooral in het zelf maken van een hut?

"Absoluut, laat ze maar wat doen! Mijn kinderen plakten met plakband dingen aan elkaar. Het klooien, daar gaat het om. Maar bij een echte boomhut is het natuurlijk slim als volwassenen eerst de basis timmeren. Daarna kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten."

Welk hout kun je het beste gebruiken?

"Ik vind het leuk om veel verschillende soorten hout te gebruiken, dan lijkt het alsof de hut er al jaren staat. Ik gebruik daarom sloophout, een duurzame optie. Als ik nieuw hout gebruik, is het meestal douglashout. Je kunt ook hout in de bossen zoeken. Van takken kun je leuke balustrades en leuningen van meubeltjes maken."

Heeft u leuke klustips voor binnen in de hut?

"De mogelijkheden zijn eindeloos! Bouw bijvoorbeeld van wijnkistjes een kast. Maak een keuken van hout waar je stalen bakjes inschroeft als gootsteen. Bouw een knikkerbaan tegen de muur of een waterbaan van doorgesneden bamboestokken. Of een geheime opbergplek, wat dacht je daarvan?"