De makers van hitserie Glee geven vanaf vrijdag een inkijkje in de filmindustrie van de jaren vijftig. Een korte vooruitblik op de nieuwe dramaserie Hollywood.

Glee-acteur Darren Criss speelt de hoofdrol in deze dramareeks, over de sociale stigma's waar veel acteurs na de Tweede Wereldoorlog tegenaan liepen. Een groep ambitieuze acteurs worstelt om hun dromen waar te maken, maar worden in de weg gezeten door vooroordelen over hun ras, seksualiteit of geslacht.

Makers Ian Brennan en Ryan Murphy, die eerder succes boekten met Glee en The Politician, castten uiteenlopende bekende namen voor hun nieuwe serie. Naast Criss zijn ook acteurs als Queen Latifah, Jim Parsons (Sheldon uit The Big Bang Theory) en Dylan McDermott (American Horror Story) in Hollywood te zien.

Alle zeven afleveringen van Hollywood zijn vanaf vrijdag op Netflix te zien.