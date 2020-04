In tijden van crisis zijn mensen meer bereid om anderen te helpen. Dat levert ontroerende, vrolijke en hoopgevende verhalen op. Deze week in onze miniserie: Floor Franck was dertig weken zwanger toen haar man vast kwam te zitten in Zuid-Afrika. "De repatriëringsvlucht waar mijn man niet voor in aanmerking kwam was zijn enige kans om bij de bevalling te zijn."

Floor Franck en haar Zuid-Afrikaanse man Eugene Grobler pendelen al jaren op en neer. Zij woont in Nederland, hij in Zuid-Afrika. "Vlak voor de lockdown vloog ik met onze dochter terug naar Nederland. Ik wilde absoluut niet bevallen in Zuid-Afrika," vertelt ze.

"Mijn man kon toen niet direct mee omdat hij nog geen visum had. Een week later werd de lockdown in Zuid-Afrika aangekondigd. Toen had hij een paar dagen om maatregelen voor zijn fotografie- en elektronicazaak te treffen, om plunderingen te voorkomen. Toen we afscheid namen zat in mijn achterhoofd al de vraag: kun je wel op tijd bij de bevalling zijn?"

“Mijn man is Zuid-Afrikaans, en de repatriëringsvluchten zijn alleen voor gestrande Nederlanders en EU-burgers bedoeld.” Floor Franck

Strenge lockdown in Zuid-Afrika

De lockdown in Zuid-Afrika is zeer strikt, schetst Franck. "Daar komt écht niemand meer het land in of uit. Tenzij je in aanmerking komt voor de repatriëringsvluchten." Deze regeling was niet van toepassing op hun situatie. "Mijn man is Zuid-Afrikaans, en de repatriëringsvluchten zijn in principe alleen voor gestrande Nederlanders en EU-burgers bedoeld."

Franck besloot alles op alles te zetten en mailde naar de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. "Daarna zaten we in een stroomversnelling van gebeurtenissen. De ambassade nam contact op met mijn man en hij kreeg de vrijgeleidebrief om tijdens de lockdown naar Pretoria te rijden."

De Nederlandse ambassade verstrekte vervolgens bij hoge uitzondering een visum. "De dag erna, toen in Zuid-Afrika verlenging van de lockdown werd aangekondigd, kreeg hij zijn ticket voor een van de KLM-terugvluchten. Toen beseften we dat dit echt de enige en laatste kans zou zijn om hem op tijd in Nederland te krijgen voor de bevalling."

Quarantaine in Nederland

Eenmaal op het vliegtuig naar Nederland waren de problemen nog niet voorbij. "Omdat ik bij mijn moeder woon in Nederland – en zij behoort tot de risicogroep wat betreft het coronavirus – leek het verstandiger om mijn man bij aankomst twee weken in quarantaine te zetten", legt ze uit. "We hebben door de lockdown alleen geen inkomen, dus we konden het niet opbrengen om een huisje te boeken voor veertien dagen."

“Je wenst dat iedereen bij de geboorte van zijn kind kan zijn. Maar dit is wel een uitzondering.” Bertil Kaspers, parkmanager van RCN de Noordster

RCN Vakantieparken in Drenthe bleek de redder in nood. "Op Nu.nl las ik dat ze gratis verblijf aanboden." Franck trok de stoute schoenen aan en vroeg het bedrijf om hulp. Bertil Kaspers, parkmanager van RCN de Noordster, had de bungalows beschikbaar gesteld voor zorgmedewerkers.

"Zij had zo’n schrijnend verhaal dat we een uitzondering wilden maken", reageert hij. "Je wenst dat iedereen bij de geboorte van zijn kind kan zijn." Hij benadrukt dat dit een uitzondering is. "We hebben de capaciteit helaas niet om voor iedereen deze uitzondering te maken."

"Sinds een paar dagen is mijn man weer bij ons thuis in Landgraaf. Het weerzien was ontzettend emotioneel", vertelt Franck. "Heel bijzonder is ook dat we allemaal gezond zijn gebleven. Nog een paar weken en dan kan onze tweede spruit geboren worden – met mijn man erbij."