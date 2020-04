Steeds meer theaterproducenten zetten (tijdelijk) voorstellingen online voor het theaterminnend thuispubliek. Van volledige musicalregistraties en klassiek ballet, tot een familievoorstelling en cabaret: er is voor ieder wat wils. Met de volgende zeven theatertips kun je ook thuis genieten van theater.

Familievoorstelling: De Gelaarsde Poes

Bij de VPRO kun je de familievoorstelling De Gelaarsde Poes bekijken: een muzikale cocktail van gedaanteverwisselingen, sluwe streken en messcherpe klauwen. Als molenaarszoon Jaap alles kwijtraakt wat hij had, kan hij nog maar op één vriend vertrouwen: zijn gelaarsde Poes. Samen trekken ze door een vreemd land, op zoek naar eten en werk.

Door de slimme streken van Poes weten de twee in no time het vertrouwen van de koning te winnen en zich een plek aan het hof te verwerven. Maar is alles wel zo mooi als het lijkt? Is de prinses zo lief als ze er uit ziet? En hoeveel levens heeft een kat eigenlijk?

Bekijk hier De Gelaarsde Poes

Klassieke muziek: Empty Concertgebouw Sessions

Waar normaal gesproken het Concertgebouw-publiek op woensdagmiddag om 12.30 uur een gratis lunchconcert kan bezoeken, biedt Het Concertgebouw nu samen met de musici op dit tijdstip een digitaal concert aan: de Empty Concertgebouw Sessions. Topmuzikanten treden solo vanuit een leeg Concertgebouw op. Eerder kwamen zangeres Edsilia Rombley en pianiste Iris Hond al voorbij, op woensdag 29 april om 12.30 uur is het de beurt aan violiste Rosanne Philippens.

Bekijk hier alle Empty Concertgebouw Sessions

Musical: The Shows Must Go On

Elke vrijdag wordt er om 20.00 uur Nederlandse tijd een volledige (Engelstalige) musicalvoorstelling uitgezonden op het YouTube-kanaal The Shows Must Go On. Daarna is de voorstelling nog 48 uur te bekijken. Het doel is om donaties te generen voor diverse culturele instellingen wereldwijd, maar een donatie is niet verplicht.

Eerder werden al kwalitatief hoogwaardige weergaves van bekende musicals vertoond, zoals Jesus Christ Superstar, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, The Phantom of the Opera en Love Never Dies. Welke musical aankomende vrijdag aan de beurt is, is nog niet bekend.

Bekijk hier elke vrijdag een andere musicalvoorstelling

Cabaret: Guido Weijers

De vijfde, meest filosofische en confronterende voorstelling van cabaretier Guido Weijers, V, is nu te bekijken op zijn YouTube-kanaal. Dwars, intelligent, herkenbaar, snel en vooral grappig. En voor wie het kan gebruiken: de caberetier deelt op zijn kanaal ook een Spoedcursus Geluk. Kun jij een helder, allesomvattend antwoord geven op de vraag: Wat is geluk? Guido heeft het (wetenschappelijke) antwoord.

Bekijk hier de cabaretvoorstelling V van Guido Weijers

Revue: Showponies

Bij NPO Start is de revue voorstelling Showponies van Alex Klaasen terug te zien. Samen met onder meer Freek Bartels, Daniel Cornelissen en Jip Smit brengt Klaasen entertainment van het hoogste niveau, in de vorm van groots opgezette zang-, dans- en variéténummers en komische sketches.

Alex Klaasen speelt de meest uiteenlopende typetjes, van een medewerker van een bruidswinkel die een verloofd lesbisch stel dwingt tot kiezen wie het mannetje en wie het vrouwtje is, tot een Britse detective die probeert te achterhalen wie er homoseksueel is in een deftige familie.

Bekijk hier de revue voorstelling Showponies

Toneel: Turks Fruit

Hummelinck Stuurman Theaterproducties heeft via YouTube een registratie van het toneelstuk Turks Fruit beschikbaar gesteld, een bewerking van de bekende liefdesroman van Jan Wolkers uit 1969. Centraal in het verhaal staat de onstuimige relatie van een beeldhouwer met zijn Alkmaarse vrouw Olga en de invloed die zij op hem heeft en heeft gehad.

Het toneelstuk werd door de Nederlandse Toneeljury uitgeroepen tot een van de beste voorstellingen van seizoen 2018 en 2019 en zorgde voor volle zalen.

Bekijk hier de toneelvoorstelling Turks Fruit

Ballet: streams van het Nederlands Dans Theater

Op de website van het Nederlands Dans Theater is een gratis streamingserie te vinden van NDT-balletten van bekende choreografen, geproduceerd in samenwerking met Mezzo TV en La Belle Télé.

Iedere week komt er een nieuwe video online, die vervolgens één week te zien is. Tot en met 1 mei staat GARDEN online, een film die bestaat uit een documentaire die een kijkje geeft in het creatieproces en een registratie van het ballet. Het is een stuk voor tien dansers, op muziek van Camille Saint-Saëns.

Bekijk hier de documentaire en balletvoorstelling GARDEN