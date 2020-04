Veel Nederlanders lijken het puzzelvirus te pakken te hebben. Legpuzzels van 1.500, 2.000 of 3.000 stukjes zijn niet aan te slepen, vertelt puzzelverkoper René van der Zweth. Maar wat doet puzzelen eigenlijk met je?

Sinds 13 maart gaan de puzzels van Jan van Haasteren door het plafond, vertelt Jan van Haasteren-retailer René van der Zweth. "Het is het meervoudige van het normaal en het overtreft de kerst- en sinterklaasperiode. Inmiddels zijn de meeste puzzels tijdelijk uitverkocht. De leverancier kan de vraag gewoonweg niet meer aan."

“Als het moeite kost, doe je ook echt iets met je hersenen.” Neuropsycholoog Erik Scherder

Wachttijden van zes tot acht weken

De magazijnen worden wekelijks gevuld, maar toch zijn er wachttijden van zes tot acht weken. Vooral de grotere legpuzzels winnen aan populariteit, ziet Van der Zweth. "1.500, 2.000, 3.000 stukjes. Die van 3.000 zijn de komende weken allemaal uitverkocht."

Van der Zweth ziet de populariteit van legpuzzels de laatste twee jaar toenemen. "Mensen vinden het niet meer gek als je een puzzel aan het maken bent. Voorheen vonden we het vaak nog suf, maar het is net nieuwe breien of kleuren. Vroeger deed je het achter gesloten gordijnen, nu kan je het zeggen."

Puzzelen is een sociale aangelegenheid

Maar zeker in deze quarantainetijd kan het volgens de verkoper ook juist een sociale aangelegenheid zijn. "Als je het met meerdere gezinsleden doet, kom je tot leuke gesprekken. Er is meer communicatie dan wanneer je naar de televisie kijkt. Zeker in deze tijd, wanneer er genoeg valt te bespreken over wat er allemaal nog te gebeuren staat."

“Ik denk nergens aan, alleen: o, die heeft een rode kleur met een haakje rechts en een gaatje links. Waar zou hij passen?” Roos van Grieken

Volgens neuropsycholoog Erik Scherder helpt puzzelen daarnaast om de hersenen actief te houden. Het hangt er dan wel vanaf hoe er wordt gepuzzeld: hoe meer uitdaging in stukjes en kleuren, hoe beter. "Als het moeite kost, doe je ook echt iets met je hersenen."

Goed voor de hersenen

Als een puzzel bijvoorbeeld een hele gedetailleerde tekening bevat, dan moet je volgens Scherder visueel heel goed ingesteld zijn. "Je ogen moeten goed kijken, dat vraagt meer inspanning."

Ook wordt er een beroep gedaan op de ruimtelijke informatiebewerking en is het goed voor het geheugen. "Past het stukje nou daar of daar? Je bent daadwerkelijk aan het trainen."

Of je ook daadwerkelijk slimmer wordt van puzzelen, zoals met denksporten als schaken en dammen het geval is, kan de neuropsycholoog niet zeggen. Daar zijn namelijk geen studies naar gedaan. Wel ziet hij ook dat het helpt tegen stress.

Scherder: "Door deze periode ervaren veel mensen chronische stress en dan gaan je cognitieve functies er niet op vooruit. Merk je dit in je geheugen, ben je minder gemotiveerd of neem je minder initiatieven? Dan zou puzzelen kunnen helpen. Maar het is niet zo dat alles dan is opgelost."

Even nergens aan denken

Roos van Grieken (27) uit Amersfoort puzzelt ook graag, ook al voor de quarantaineperiode. Ze legt het liefst puzzels van 4.000 stukjes met zoveel mogelijk activiteit erop. "Na een drukke dag is het eerste wat ik doe altijd toch even een paar stukjes van de puzzel in elkaar leggen."

Als ze dit doet, denkt ze namelijk even nergens anders aan. "Ik denk dan alleen: o, die heeft een rode kleur, met een haakje rechts en een gaatje links. Waar zou hij passen?"

En wanneer het stukje dan daadwerkelijk past, geeft dat haar voldoening. "Ik kan er zo lekker de dode tijd mee vullen. Tien minuutjes hier, kwartiertje daar. Over het algemeen zit ik niet uren te puzzelen. Maar vanochtend was ik bijvoorbeeld tijdens het ontbijt toch weer even aan het puzzelen geslagen. Mijn vriend moest de stoel bij de tafel vandaan trekken om me aan het werk te krijgen."