Videoland voegde onlangs weer uiteenlopende films en documentaires toe. Naast nieuwe titels met namen als Matthew McConaughey en Rifka Lodeizen, is er ook aandacht voor de Tweede Wereldoorlog.

Films

Gold

Na de dood van zijn vader heeft Kenny Wells (Matthew McConaughey) grote moeite om het familiebedrijf draaiende te houden. Op een dag koopt hij samen met geoloog Michael Acosta een stuk land midden in de jungle van Borneo. De twee hebben hoop daar een grote goudader te vinden, maar worden geplaagd door tegenslagen en teleurstellingen.

Rikkie de Ooievaar

Voor de kleinste kijkers is er vanaf deze week Rikkie de Ooievaar, een animatiefilm over een musje dat geen ouders meer heeft en wordt opgevoed door ooievaars. Iedereen ziet Rikkie als een mus, maar het vogeltje wil voor eens en altijd bewijzen dat hij toch echt een ooievaar is.

La Holandesa

Rifka Lodeizen speelt in dit drama een vrouw die moeite heeft om te accepteren dat ze geen kinderen kan krijgen. Na een ruzie in Chili met haar vriend Frank (Guido Pollemans) loopt ze weg om zelf door het Zuid-Amerikaanse land te trekken. Daar ontmoet ze een vereenzaamd jongetje, dat mee op reis gaat.

Bekijk hier een lijst met meer Nederlandstalige aanraders op Videoland.

Flodder 3

De familie Flodder keert in dit derde deel terug naar het steenrijke Zonnedael, waar net het 25-jarig jubileum van de wijk wordt gevierd. Problematisch, want de buurt wil graag een stijlvol feest en daar heeft het ordinaire gezin weinig trek in.

Gemmeker

In deze korte film speelt Jacob Derwig een overlever van de Holocaust, die de confrontatie aangaat met Albert Gemmeker (Michael Epp). Die Duitse commandant was in Westerbork verantwoordelijk voor de deportatie van tienduizenden Joden. Buiten het beklemmende verhoor zijn er echte fragmenten te zien van de deportaties. Die zeldzame beelden werden speciaal voor de film in kleur gerestaureerd.

Documentaires

Stemmen uit de oorlog

Ook deze nieuwe titel gaat over de Tweede Wereldoorlog. Zeven Nederlandse oorlogsveteranen vertellen over wat ze meemaakten, hoe ze door het oog van de naald kropen en welke ervaringen ze voor de rest van hun leven meedragen.

The Preppy Murder: Death in Central Park

In deze misdaaddocumentaire wordt de moord op Jennifer Levin uitgelicht. De achttienjarige vrouw werd in 1986 dood gevonden in het New Yorkse Central Park. Levins negentienjarige vriend werd destijds gearresteerd en veroordeeld. Aan de hand van interviews met betrokkenen wordt er nu nieuw licht geworpen op de beruchte moordzaak.

Mede Mogelijk Gemaakt...

Deze documentaire geeft een kijkje in de West-Afrikaanse cacaoproductie. Is het mogelijk om eerlijke handel te drijven in deze sector? Journalisten Lars Gierveld en Jochem Pinxteren proberen samen met Ghanese boeren een eigen duurzame onderneming op te zetten, maar stuiten daarbij op problemen. Een verhaal dat doet denken aan het ontstaan van Tony's Chocolonely, dat in 2001 werd opgezet door journalisten van De Keuringsdienst van Waarde.