Overgewicht onder jongeren is in Groot-Brittannië een groot probleem. In Jouw schuld dat ik dik ben, dat vanaf dinsdagavond op NPO3 te zien is, gaan zes kinderen de confrontatie met hun ouders aan. Het roer moet om.

Libby, Sol, Evie, Charlotte, Josh en Ellie willen gezonder leven en dagen hun ouders uit om te helpen. Tijdens een traject van zes weken willen ze werken aan voeding en beweging, om er zo gezamenlijk gezonder en gelukkiger uit te komen. Maar dat gaat niet van een leien dakje.

In de eerste aflevering volgen we de veertienjarige Libby. Haar vader en moeder kampen beiden met overgewicht, maar haar zus is wel slank. De tiener geeft niet alleen haar ouders de schuld van haar ongezonde lichaam, maar voelt zich ook achtergesteld ten opzichte van haar oudere zus.

De gemoederen lopen hoog op in Jouw schuld dat ik te dik ben. Want door het strenge dieet beginnen Libby en haar moeder ook chagrijnig te worden. Hoe ze na zes weken als gezin uit dit zware traject komen, is vanaf dinsdagavond te zien.

Jouw schuld dat ik dik ben is iedere week om 22.10 uur te zien op NPO3.