Netflix voegt niet alleen veel titels toe: er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

Voor de liefhebbers van Turkse en Indiase cinema is het opletten geblazen, want de komende week verwijdert Netflix verschillende titels. Verder staan ook actieklassiekers Full Metal Jacket en Mad Max: Beyond Thunderdome op de agenda. Bekijk hieronder de nieuwste update.

29 april:

Act of Vengeance

30 april:

27: Gone Too Soon

30 Minutes or Less

Abby Sen

American Experience: The Circus (1 seizoen)

American Experience: The Island Murder

Bombay Talkies

Defying the Nazis: The Sharps' War

Dharam Sankat Mein

Drisham

Fire in the Blood

Full Metal Jacket

Gridiron Gang

Harry Benson: Shoot First

The House Bunny

Inkaar

Ken Burns: Prohibition

Le K Benzema

Losing Sight of Shore

Loving Pablo

Mad Max: Beyond Thunderdome

Mary Kom

Maya Angelou: And Still I Rise

Moh Maya Money

OMG: Oh My God!

Pyaar Ka Punchnama

Queen

Secrets of Althorp - The Spencers

Secrets of Scotland Yard

Secrets of Selfridges

Secrets of Underground London

Secrets of Westminster

Special 26

Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story

Tanu Weds Manu

Shaitan

Terra

Yamla Pagla Deewana 2



9 mei:

Ken Burns: The War (1 seizoen)



15 Mei:

The Musketeers (3 seizoenen)



18 mei:

12 Monkeys (2 seizoenen)



21 mei:

Feed the Beast (1 seizoen)

The Mind of a Chef (5 seizoenen)



22 mei:

Dramaworld (1 seizoen)

