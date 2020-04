Extraverte mensen gedijen bij veel contact. Introverte types zijn juist graag op zichzelf. Betekent dit dat mensen in de laatste groep nu de tijd van hun leven hebben of ligt het ingewikkelder?

"Vóór corona was ik zelden alleen", zegt docent basisonderwijs Richelle van der Mijden (29). Voor haar werk is ze elke dag omringd met kinderen en in haar vrije tijd spreekt ze voortdurend af met vrienden én organiseert ze allerlei evenementen. "Ik krijg écht energie van veel mensen om me heen."

Dat ze nu alleen thuis zit, is voor Van der Mijden dan ook best wel even wennen. "Ik ervaar veel ups en downs", zegt ze. "Normaal gesproken zoek ik contact om me beter te voelen, dat kan nu niet."

Van der Mijden is een typische extraverte persoon. "Extraverte mensen richten hun energie doorgaans naar buiten", legt GZ-psycholoog van iPractice Nine Gramberg uit.

"Dit heeft ermee te maken dat ze een relatief lager spanningsniveau hebben in de hersenen. Ze hebben hierdoor meer behoefte aan prikkels."

“Grote kans dat mensen die dachten extravert te zijn, nu hun introverte kant ontdekken en merken dat ze het prettig vinden om alleen te zijn.” Nine Gramberg, psycholoog

Meer introverte mensen daarentegen hebben juist een hoger spanningsniveau in hun hersenen. Gramberg: "Zij ervaren prikkels al snel als te veel."

Na een festival een week bijkomen

Vrijheidscoach Kim Schollema (37) kan hier over meepraten. Ik kan niet goed tegen veel drukte en mensenmassa's, legt ze uit. "Als ik een weekend naar een festival ga, moet ik daar vervolgens een week van bijkomen."

“Het voelt alsof alles nu meer is aangepast aan mijn tempo.” Kim Schollema, vrijheidscoach

Veel tijd alleen doorbrengen vindt ze dan ook geen probleem. Een aantal jaar geleden ruilde ze haar drukke baan in voor een bestaan als freelancer. "Ik wilde mijn eigen tijd indelen omdat ik het gevoel had dat ik de het tempo van de maatschappij niet kon bijbenen." Dat de wereld nu even stil is komen te staan, vindt ze eigenlijk wel prettig. "Het voelt alsof alles nu meer is aangepast aan mijn tempo."

Toch kun je volgens Gramberg niet stellen dat alle extraverten het nu moeilijk hebben én alle introverten de tijd van hun leven hebben. "Ten eerste is niemand 100 procent extravert of introvert", zegt ze. "Of we introvert of extravert gedrag vertonen, verschilt bovendien per situatie."

Een extraverte maatschappij

Daarnaast is er volgens Gramberg tegenwoordig steeds minder ruimte voor onze introverte kant. "We leven in een extraverte maatschappij", legt ze uit. "Je moet jezelf voortdurend kunnen profileren. Dat is een hele extraverte eigenschap."

“We leven in een extraverte maatschappij. Je moet jezelf voortdurend kunnen profileren.” Nine Gramberg

Maar hiermee is de behoefte om meer op ons zelf te zijn niet verdwenen. "Iedereen heeft in meer of mindere mate vaak ook een introverte kant, " legt Gramberg uit. "Nu we meer op onszelf zijn aangewezen, is hier meer ruimte voor. Grote kans dat mensen die dachten vooral extravert te zijn, nu hun introverte kant ontdekken en merken dat ze het soms ook prettig vinden om alleen te zijn."

Hoewel ze weinig contact lastig vindt, geldt dit toch ook voor Van der Mijden. "Ik ervaar meer rust in mijn hoofd." Omgekeerd komt ook voor. Gramberg: "Sommige mensen die dachten graag alleen te zijn, komen er nu achter dat hun behoefte aan contact toch groter is dan ze dachten."